La Democrazia Cristiana Storica sta con Legnaioli

Sostegno alla candidata del centrodestra e all'esponente Cristiano Pucci, inserito nella lista della Lega: "Servono interventi concreti per Cascina"

CASCINA — Ha scelto di schierarsi con la candidata del centrodestra, Donatella Legnaioli, la Democrazia Cristiana Storica della Toscana, ovvero una delle propaggini della "Balena bianca" che raccoglie l'eredità dell'impegno cattolico in politica e che si è costituita come Fondazione ormai oltre dieci anni fa.

Come spiegato dagli stessi esponenti della Dc Storica, il sostegno è indirizzato in particolare alla candidatura a consigliere comunale di Cristiano Pucci, presente nella lista della Lega. "La scelta di sostenere questo progetto politico nasce dalla consapevolezza che Cascina, insieme a tutte le sue frazioni e all’intero territorio comunale, necessiti oggi di maggiore attenzione e di interventi concreti e strutturati - ha spiegato Carlo Leonetti, coordinatore regionale per la Toscana della Dc Storica - le priorità individuate sono chiare: il miglioramento dei servizi pubblici, una viabilità più efficiente, il rafforzamento della sicurezza e un’attenzione costante alle famiglie, alle persone più fragili, ai cittadini con disabilità e a chi vive situazioni di difficoltà".

"Sostenere la candidatura di Donatella Legnaioli significa valorizzare un profilo politico di esperienza, competenza e dedizione - ha concluso - qualità fondamentali per affrontare le sfide amministrative dei prossimi anni".

"Il sostegno di Democrazia Cristiana Storica della Toscana non è un fatto banale di secondo piano per Cascina - ha commentato Legnaioli - l’eredità politica della Democrazia Cristiana, in Italia, ha un peso specifico importantissimo per il nostro Paese. L’Italia, da qualsiasi parte la si voglia vedere e al netto delle legittime posizioni politiche che si possono avere, è stata profondamente segnata in tutta la sua postura dalla proiezione politica di un movimento che è stato, prima di tutto, un patrimonio culturale. Sono quindi onorata che chi ha scelto, nella vita, di portare avanti una impostazione così importante nella storia del Paese, decida oggi di schierarsi dalla mia parte".