Marie Anne Bizouard prima donna a guidare Virgo

La francese Bizouard nominata spokesperson: guiderà la collaborazione internazionale dal 3 Maggio al sito di Cascina di Virgo

CASCINA — Per la prima volta dalla nascita della collaborazione internazionale Virgo, alla guida arriva una donna. È Marie Anne Bizouard, ricercatrice del Centre National de la Recherche Scientifique di Nizza, la nuova spokesperson del progetto che coordina il rivelatore di onde gravitazionali situato a Cascina.

La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi dai rappresentanti dei gruppi scientifici internazionali e il mandato inizierà il 3 Maggio. Bizouard succede a Gemme, che ha guidato la collaborazione negli ultimi tre anni.

“E per me uno straordinario onore e un privilegio rappresentare una collaborazione scientifica così grande e impegnata in uno dei temi di frontiera e più interessanti della fisica di oggi - ha dichiarato Marie Anne Bizouard - Sento la responsabilità che deriva dalla storia e dai risultati scientifici che Virgo ha ottenuto fino ad oggi e mi adopererò con tutti gli strumenti a nostra disposizione perché Virgo e la nostra comunità continui in futuro a fare scienza al meglio. Ringrazio i miei colleghi e tutti i gruppi scientifici della Collaborazione per la fiducia che mi hanno accordato.”

Parole di stima anche da parte del predecessore. “Sono molto lieto di passare il testimone a Marie Anne – ha affermato Gianluca Gemme – La sua profonda conoscenza dell’esperimento Virgo, la sua lunga esperienza nell’analisi dei dati e la sua leadership all’interno della collaborazione la rendono la persona ideale per guidare Virgo in questa fase entusiasmante. Le auguro ogni successo.”

Virgo rappresenta uno dei principali strumenti scientifici a livello mondiale per lo studio dell’Universo. L’interferometro, con due bracci lunghi tre chilometri nella campagna pisana, è in grado di rilevare le onde gravitazionali, segnali estremamente deboli prodotti da eventi cosmici come la fusione di buchi neri o stelle.

La collaborazione coinvolge oltre mille ricercatrici e ricercatori provenienti da venti Paesi e lavora in sinergia con i rivelatori statunitensi LIGO e con il giapponese KAGRA. Insieme hanno già permesso di osservare più di 300 segnali gravitazionali, aprendo una nuova fase dell’astronomia.

Bizouard fa parte del progetto dal 1998 e ha seguito diverse fasi dello sviluppo del rivelatore, dalla costruzione all’analisi dei dati. Nel corso degli anni ha contribuito alla messa a punto dei sistemi di controllo, allo studio delle sorgenti di onde gravitazionali e allo sviluppo delle tecniche di analisi, fino a ricoprire ruoli di coordinamento nei gruppi di lavoro internazionali. Oggi assume la guida scientifica di una delle collaborazioni più rilevanti nel panorama della fisica contemporanea, con un ruolo centrale anche per il sito di Cascina.