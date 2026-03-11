Una conferenza sulle onde gravitazionali

Quattrocento scienziati da tutto il mondo al meeting LVK tra ricerca e tecnologia. Saluti istituzionali di Conti e Zoccoli

SAN GIULIANO TERME — Pisa torna al centro della ricerca scientifica internazionale con la conferenza globale dedicata allo studio delle onde gravitazionali. Da Lunedì 9 a Venerdì 13 Marzo si svolge infatti il meeting della collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA (LVK), appuntamento che riunisce circa quattrocento ricercatrici e ricercatori provenienti da numerosi Paesi per discutere i risultati più recenti dell’astronomia gravitazionale e le prospettive future della disciplina.

I lavori si tengono al Pala Todisco di San Giuliano Terme, a pochi chilometri dall’interferometro Virgo di Cascina, una delle infrastrutture scientifiche più avanzate al mondo per l’osservazione delle onde gravitazionali. Alla conferenza partecipano studiosi legati ai quattro principali esperimenti internazionali in grado di captare questi segnali cosmici: i due rivelatori LIGO negli Stati Uniti, Virgo in Toscana e KAGRA in Giappone.

L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con l’Università di Pisa, con il supporto del Comune. Durante la settimana gli scienziati si confronteranno su diversi aspetti della ricerca: dallo sviluppo degli interferometri alle analisi dei dati astrofisici, fino alle attività di gestione dei grandi progetti scientifici e alla divulgazione.

Nel corso dell’apertura dei lavori sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni. Il direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Carpinelli ha sottolineato il valore della cooperazione scientifica internazionale. “Occasioni come la conferenza LVK di questi giorni dimostrano come l’infrastruttura di ricerca dell Osservatorio Gravitazionale Europeo e di Virgo sia al centro di una rete di connessioni e collaborazioni, che coinvolgono migliaia di ricercatori, centinaia di istituzioni e università in tutto il mondo, oltre all’eccezionale sistema di istituzioni accademiche e di ricerca del territorio pisano. È questa grande capacità di cooperazione che consente alla ricerca di punta di superare i limiti delle tecnologie esistenti e divenire uno straordinario motore di innovazione e un ponte robusto tra la dimensione locale e quella globale. Ciò ha chiaramente un valore inestimabile per il territorio toscano e per l’intero Paese.”

Il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Zoccoli ha ricordato il ruolo dell’Italia in questo settore. “È un grande piacere accogliere di nuovo in Italia, a Pisa, la conferenza mondiale della comunità delle onde gravitazionali. L’Italia occupa da sempre un posto di rilevo nella ricerca in questo campo, come dimostrano il contributo decisivo dell’esperimento Virgo (fondato da INFN e CNRS più di 30 anni fa) alla scoperta delle onde gravitazionali e i risultati recenti della nuova astronomia gravitazionale e multimessaggera, di cui come INFN siamo orgogliosi. La forza di questa comunità internazionale ci fa guardare con fiducia al futuro del prossimo grande osservatorio di onde gravitazionali europeo, l’Einstein Telescope, che l’Italia si candida ad ospitare in Sardegna”.

Anche il portavoce della collaborazione Virgo Gemme ha evidenziato il valore della collaborazione internazionale nella ricerca scientifica. “Ospitare il meeting della collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA a Pisa è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo a pochi chilometri dall'interferometro Virgo, dove ricercatori provenienti da molti Paesi, per lo più europei, lavorano ogni giorno per ascoltare l'universo attraverso le onde gravitazionali.”

Il sindaco Conti ha invece ricordato il legame tra la città e il mondo della ricerca. “La presenza di una conferenza internazionale di questa portata sul nostro territorio dimostra ancora una volta come Pisa sia una città con una particolare vocazione verso la scienza e la ricerca, grazie alla presenza di una infrastruttura unica come l’Osservatorio Gravitazionale Europeo, ma naturalmente anche di una delle Università più antiche del mondo e di altri istituti e scuole di eccellenza. Speriamo di riuscire ad accogliere gli ospiti internazionali della Conferenza nel migliore dei modi e che in questi giorni abbiano anche l’occasione di scoprire e conoscere la bellezza del nostro territorio e la ricchezza storica e artistica del suo patrimonio culturale.”

La conferenza si concluderà Venerdì con una visita al sito di Virgo.