Parte la prevendita di Pisa-Cagliari

Via alla prevendita di Pisa-Cagliari dall’11 Marzo alle 16. Restrizioni per le curve, promo donne al 50% e 600 biglietti gratuiti per Under 14

PISA — Parte finalmente la prevendita di Pisa-Cagliari. Un ritardo legato alle decisioni delle autorità, perché la vendita dei biglietti sarebbe dovuta iniziare già lunedì. Il Gos aveva però rinviato la valutazione al Casms, che si è preso tempo fino a oggi per pronunciarsi sulla presenza della tifoseria ospite.

Nel frattempo la prevendita avrebbe potuto comunque partire almeno per i settori riservati ai tifosi locali, come avviene normalmente negli altri stadi italiani. Dal punto di vista organizzativo, però, si è creato un cortocircuito tra i vari livelli decisionali che ha fatto slittare l’avvio della vendita di due giorni, con il rischio che potesse addirittura partire soltanto nel pomeriggio di domani.

Il Pisa Sporting Club ha reso note le modalità per acquistare i biglietti della partita Pisa-Cagliari, in programma domenica 15 Marzo 2026 alle ore 15 alla Cetilar Arena e valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

La vendita dei tagliandi partirà Mercoledì 11 Marzo alle ore 16 nei punti vendita del circuito Ticketone. Sul territorio pisano sarà possibile acquistare i biglietti al Pisa Store di via Oberdan, al negozio Tifo Pisa di Fornacette e da RGM Sport a San Giuliano Terme. Dallo stesso orario sarà attiva anche la vendita online sul portale Ticketone.

Le autorità hanno previsto alcune limitazioni per i settori popolari dello stadio. Nei settori di Curva Nord, Curva Sud e Gradinata potranno infatti acquistare i biglietti soltanto i possessori della Membership Pisa Card. Questa restrizione non riguarda invece la Tribuna Inferiore e la Tribuna Superiore.

Per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita partirà sempre Mercoledì 11 Marzo alle 16. È stato però disposto il divieto di acquisto dei biglietti, in qualsiasi settore dello stadio, per i residenti nella Regione Sardegna. I tifosi del Cagliari provenienti da altre regioni italiane potranno accedere al settore ospiti soltanto se in possesso della tessera del tifoso del club rossoblù.

La società ha inoltre previsto alcune iniziative promozionali. In occasione della settimana dell’8 Marzo è stato introdotto uno sconto del 50% sui biglietti destinato alle donne, valido in tutti i settori dello stadio escluso quello ospiti. I tagliandi con questa riduzione potranno essere acquistati esclusivamente nei punti vendita fisici e non online.

Confermata anche la promozione dedicata ai più giovani. Per la partita contro il Cagliari saranno messi a disposizione 600 biglietti gratuiti per gli Under 14, distribuiti fino a esaurimento in tutti i settori dello stadio. I tagliandi omaggio potranno essere ritirati al Pisa Store di via Oberdan acquistando contestualmente un biglietto intero da parte di un accompagnatore maggiorenne, che dovrà garantire la presenza e la sorveglianza del minore per tutta la durata della gara.

Per quanto riguarda i prezzi, i biglietti per le curve partono da 25 euro per l’intero, mentre in Gradinata il costo è di 45 euro. Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore prevedono rispettivamente prezzi di 65 e 105 euro per il biglietto intero. Sono previste tariffe ridotte per donne, Under 14 e per le persone con disabilità con invalidità riconosciuta di almeno il 60%. I ragazzi che possono accedere alla tariffa Under 14 devono essere nati dopo il 1° Gennaio 2011.