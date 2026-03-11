Ztl Arena, telecamere attive dalle 13 per Pisa-Cagliari

Al via la sperimentazione della nuova Ztl domenica 15 marzo. Le telecamere saranno operative sino alla fine del primo tempo. Tutte le info

PISA — In occasione della partita Pisa-Cagliari in programma domenica 15 marzo, le telecamere della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel quartiere di Porta a Lucca saranno attive dalle ore 13.00. La gara, il cui orario è stato ufficializzato dalla Lega di Serie A, inizierà infatti alle ore 15.00.

La fase di pre-esercizio della ZTL in occasione delle gare casalinghe del Pisa Sporting Club prenderà quindi il via proprio dalla partita contro il Cagliari: le telecamere entreranno in funzione due ore prima del fischio d’inizio e resteranno operative fino al termine del primo tempo della partita.

I veicoli parcheggiati prima delle due ore antecedenti l’inizio della partita potranno rimanere in sosta e uscire liberamente dalla ZTL in qualsiasi momento. L’accesso ai motorini resterà consentito senza limitazioni.

Possono ottenere l’autorizzazione all’ingresso , previa registrazione sul sito di Pisamo, i residenti e i domiciliati all’interno della ZTL, così come i residenti nelle aree limitrofe previste dall’ordinanza. Hanno diritto al permesso anche i titolari di contrassegno disabili (CUDE), i familiari che assistono persone con disabilità grave (Legge 104/1992), i veicoli aziendali intestati a residenti o domiciliati, i veicoli dei proprietari delle attività commerciali e i clienti delle attività presenti nella ZTL, la cui targa deve essere inserita dall’esercente nel sistema entro 24 ore dall’accesso.

Per effettuare la registrazione è necessario collegarsi al sito www.pisamo.it. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile registrarsi oppure entrare tramite SPID o CIE. Successivamente, occorrerà selezionare la voce “Richiedi un nuovo permesso”, quindi “Autorizzazione - Solo ZTL” e infine scegliere una delle opzioni disponibili: “Stadio Residenti ZTL” oppure “Stadio Domiciliati ZTL”. È attiva la sezione dedicata ai commercianti “Stadio Attività – ZTL”.

I varchi di ingresso sono stati installati nelle seguenti vie: via Ugo Rindi, via Collodi, via Antonio Pisano detto Pisanello, via Cecco di Pietro n.1, Via Cecco di Pietro n.2, via Angeli Pietro da Barga, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via Fabio Filzi, via di Gello, via Torino, via Savona, via Cagliari, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I varchi di uscita, individuati in specifici punti con finalità di prevenzione dei comportamenti di guida scorretti, sono collocati in via Tommaso Pisano, via Marche, via Diaz e via Milano.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, Pisamo mette a disposizione il numero telefonico 0507062, con operatore attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.15 e dalle 14.15 alle 17.00, esclusi i giorni festivi. È inoltre possibile contattare gli uffici scrivendo all’indirizzo e-mail frontoffice@pisamo.it.