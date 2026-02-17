Cascina aderisce a "M’illumino di meno"

Municipio e Torre Civica al buio per la Giornata del Risparmio Energetico. Coinvolti gli alunni del Galilei e visita a Virgo

CASCINA — Anche quest’anno il Comune di Cascina partecipa a “M’illumino di meno”, la campagna nazionale promossa da Rai Radio2 attraverso il programma Caterpillar e dedicata alla sostenibilità ambientale e all’uso consapevole delle risorse.

La ventiduesima edizione, intitolata “M’illumino di scienza”, mette al centro il ruolo della ricerca e di chi lavora ogni giorno per trovare risposte alla crisi climatica e per costruire modelli di sviluppo più sostenibili. Il momento culminante sarà il 16 Febbraio 2026, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Per l’occasione, la facciata del Municipio, la Torre Civica e Corso Matteotti resteranno al buio nella notte tra oggi e domani, come segno simbolico di adesione all’iniziativa.

Protagonisti della giornata sono stati anche gli alunni della seconda elementare dell’istituto Galilei, che hanno distribuito volantini nei negozi del centro per sensibilizzare cittadini e commercianti. Successivamente sono stati ricevuti nella sala del consiglio comunale dal sindaco Michelangelo Betti e dall’assessore all’ambiente Paolo Cipolli per un saluto istituzionale. I bambini hanno consegnato agli amministratori un decalogo di buone pratiche e una “medaglia” a forma di lampadina, simbolo dell’impegno per il risparmio energetico.

Nel pomeriggio, in linea con il tema della scienza scelto per questa edizione, un gruppo di studenti dello stesso istituto visiterà Virgo e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo, che ha sede proprio nel territorio comunale. Una realtà di rilievo internazionale, da anni impegnata anche sul fronte della sostenibilità energetica delle proprie infrastrutture di ricerca.