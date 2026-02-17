Squadra Corse Città di Pisa, al via la stagione 2026

Corso BLSD il 21 Febbraio e 27° corso co-piloti a Marzo. Tra gli eventi RallyAmo e il Rally di Casciana Terme

PISA — È partita dalla Liguria la stagione 2026 della Squadra Corse Città di Pisa. La prima uscita ufficiale è stata alla Ronde Val Merula, dove il campione sociale co-piloti Lorenzo Fratta era al fianco di Luca Specos. Un problema meccanico nella prova speciale d’apertura ha però costretto l’equipaggio al ritiro. Per Fratta il prossimo appuntamento sarà tra due settimane in Lombardia, al Rally dei Laghi.

Oltre all’attività agonistica, la scuderia pisana apre l’anno con una serie di iniziative che guardano alla formazione e alla sicurezza. Sabato 21 Febbraio la sede ospiterà un corso BLSD e di primo soccorso organizzato dal Centro Formazione Insieme, condotto dalle dottoresse Annachiara Guerzoni ed Elisa Signorini. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che prevede l’installazione di un defibrillatore acquistato dal socio fondatore e consigliere Giovanni Guerzoni, da collocare sia nella sede sociale sia a bordo delle vetture durante le gare.

A Marzo prenderà invece il via il 27° Corso Co-Piloti, in programma da lunedì 9 Marzo a lunedì 6 Aprile. Undici lezioni complessive, tra teoria e pratica, con il coinvolgimento di professionisti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i nomi annunciati Lorenzo Granai, Carlo Cassina, Sauro Farnocchia e Valerio Barsella. Le prove pratiche si concluderanno al Ciocco con una simulazione completa di rally su vettura da corsa.

Nel calendario 2026 non mancano le iniziative sociali. Tornerà RallyAmo, progetto di inclusione realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa e il sostegno dell’Automobil Club di Pisa, in collaborazione con l’associazione Eppursimuove. L’evento offrirà ai bambini con disabilità la possibilità di vivere una giornata speciale nel ruolo di co-piloti lungo il Lungarno Galilei.

Il 25 Luglio la scuderia festeggerà i trent’anni di attività con una mostra statica di vetture da corsa e con l’ufficializzazione del gemellaggio con l’Archivio Storico Federighi. A Settembre l’impegno organizzativo principale sarà il Rally di Casciana Terme, in programma il 5 e 6 Settembre e valido per la Coppa Italia VII Zona.