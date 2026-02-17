Questo sito contribuisce alla audience di 
Martedì 17 Febbraio 2026
Attualità Martedì 17 Febbraio 2026 ore 10:15

I Gatti Mézzi tornano a Cascina

Venerdì 20 Febbraio il duo pisano sul palco della Città del Teatro: uno spettacolo che riporta la band nella dimensione più intima e teatrale



CASCINA — I Gatti Mézzi tornano a casa. Venerdì 20 Febbraio alle ore 21 il duo pisano formato da Tommaso Novi e Francesco Bottai salirà sul palco della Città del Teatro per una serata che segna un ritorno alle origini, in uno spazio che da sempre dialoga con la loro identità artistica.

Dopo il successo del tour estivo, la scelta del teatro non è casuale. "Si viene dai circoli e dalle balere, nei teatri respiriamo il teatro canzone, la nostra vera casa", sono gli stessi Gatti Mezzi a dirlo nella nota diffusa dalla Città del Teatro

Il concerto si inserisce in un nuovo capitolo del percorso artistico della band, sviluppato insieme a Musiche Metropolitane di Luca Zannotti. Un cammino che accompagna anche l’uscita di “Dar Vivo”, disco registrato dal vivo nell’estate 2025 da Mirco Mencacci e pubblicato in collaborazione con Egea Records. “Una grande rivelazione talvolta è in un lampo, altre volte richiede sedimentazione, tempo… quasi 10 anni”.

Ironia, personaggi, memoria toscana e sguardo contemporaneo restano i tratti distintivi di un progetto che ha saputo parlare a generazioni diverse partendo proprio dal territorio pisano. "È stata una ganzata vera, niente di più bello, di più intenso, di più soddisfacente che godere con voi da quei palchi meravigliosi", hanno raccontato i Gatti Mézzi, ricordando il rapporto costruito negli anni con il loro pubblico e rilanciando con un’altra frase che suona come promessa, "Non si poteva finì così".

