Un tour della cultura tra 4 comuni

L'assessora regionale Manetti tra Pisa, Vicopisano, Calcinaia e Cascina: al vaglio il progetto dell'Ecosistema Culturale e le realtà del territorio

PROVINCIA DI PISA — Fa tappa anche nel Pisano il tour dell'assessora regionale Cristina Manetti, delegata alla Cultura, che dopo Pieve Santo Stefano, Cortona, Pienza, Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno si dividerà tra quattro comuni della provincia: Pisa, Vicopisano, Calcinaia e Cascina.

L'appuntamento è per domani, venerdì 13 Febbraio, a partire dalle 10, con la visita alla Fondazione Pisa, a Palazzo Blu; quindi, sempre nel capoluogo, doppia tappa tra Teatro Verdi e Domus Mazziniana.

Quindi, Manetti si sposterà in Valdera, tra Vicopisano e Calcinaia. Qui, farà visita al Museo della ceramica "Coccapani", dove avrà modo di prendere visione del progetto "Ecosistema Culturale" di cui il Comune calcinaiolo è capofila e che riguarda anche Vicopisano, Bientina e Buti. L'intervento più importante, infatti, sarà realizzato proprio a Calcinaia, con la riqualificazione della Torre degli Upezzinghi e della Casa del Capitano, per un costo di 3 milioni di euro e un cofinanziamento regionale di 2 milioni.

Infine, la giornata si concluderà alla Città del Teatro di Cascina, dove Manetti incontrerà il sindaco Michelangelo Betti e il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, oltre al presidente della Fondazione Sipario Toscana, Paolo Tognocchi.