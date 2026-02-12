Premio Cambiamenti CNA, vincono due start up

Fluid Wire Robotics ed EP Eco Planning prime a Pisa: ora la finale regionale a Firenze il 25 Marzo, poi la sfida di Roma

PISA / LUCCA — Innovazione, impresa e una vetrina sempre più ambita. La tappa per le province di Pisa e Lucca del “Premio Cambiamenti” di CNA ha incoronato Fluid Wire Robotics ed EP Eco Planning – Future of Fashion, che si sono aggiudicate la IX edizione e voleranno alla finale regionale di Firenze del 25 Marzo. Secondo posto per GANIGA.AI, terza Symbiotica Therapeutics.

La giornata si è svolta nell’auditorium del Centro Congressi Le Benedettine, con le start up nate dopo il 1° Gennaio 2021 chiamate a presentarsi e a raccontare i propri progetti davanti alla giuria. Un’edizione particolare perché ha unito due territori, Pisa e Lucca, portando sul palco pitch e idee da entrambe le province. Le prime quattro classificate accedono di diritto alla fase regionale, con l’obiettivo di arrivare alla finale nazionale prevista il 23 Aprile a Roma.

Nel corso dell’evento sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di CNA Pisa Francesco Oppedisano, la presidente di CNA Lucca Sabrina Mattei, il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa e l’assessore alle attività produttive Paolo Pesciatini, oltre alla delegata del rettore per le relazioni industriali e con le imprese Chiara Galletti. La giuria era composta da rappresentanti di CNA, Università di Pisa, Polo Tecnologico di Navacchio e mondo imprenditoriale.

“In questo primo anno da Presidente dei Giovani, eredito la provincia campione in carica: nell’ultima finale nazionale, due startup del nostro territorio hanno conquistato primo e secondo posto. È un risultato che alza naturalmente l’asticella e rende questa selezione ancora più stimolante, perché qui la competizione è sempre di altissimo livello. Lo dico anche con un coinvolgimento personale: negli anni passati ho partecipato anch’io con la mia startup e so quanto Cambiamenti sia un banco di prova serio, capace di valorizzare davvero chi innova e di farti entrare in una famiglia che è quella di CNA. Pisa è un territorio unico, con una densità di ricerca, competenze e innovazione straordinaria rispetto al numero di abitanti: è una vera finestra sul futuro del mondo tecnologico. Quest’anno i numeri lo continuano a confermare: 15 startup pisane iscritte, un record, e l’onore di avere con noi anche le startup lucchesi, che alzano ulteriormente il livello e arricchiscono l’edizione. Cambiamenti, a Pisa, è sempre un termometro delle migliori innovazioni italiane” ha commentato la presidente dei Giovani Imprenditori CNA Pisa Lucia Arcarisi.

Sulla stessa linea Valter Tamburini. “Esprimo grande apprezzamento per questa iniziativa che valorizza l’innovazione, il coraggio imprenditoriale e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi investe nel futuro. L’innovazione non nasce per caso ma è il risultato di un ecosistema che mette in relazione proficua imprese, ricerca, università e istituzioni. Come Camera di Commercio siamo convinti che sostenere questo dialogo e la cultura dell'innovazione sia una scelta strategica che ci vede da tempo impegnati con strumenti concreti e risorse dedicate a beneficio dell’intero sistema economico”, ha detto.

A chiudere la mattinata è stato Oppedisano. “Una mattina dedicata a innovazione, nuove sfide e coraggio dei nostri imprenditori. Oggi è stata una giornata di autentica partecipazione, condivisione di processi e intenti ma anche di speranza per l'immediato futuro. Abbiamo potuto toccare con mano l’impegno, la voglia di innovare e prendere parte ad un sistema che valorizza imprenditoria, territorio e tradizioni. Ecco che ringrazio per l’arricchimento le start-up pisane e quelle lucchesi per esser state con noi, l’Università di Pisa per l’ospitalità e l’accoglienza al Centro Congressi Le Benedettine nonché per l’unione di intenti e processi che stiamo portando avanti. Grazie al Contamination Lab dell’Università di Pisa, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, il Polo Tecnologico di Navacchio e tutti gli sponsor, partner e la grande squadra di CNA Pisa, a partire dal coordinatore dei giovani Simone Romoli, che ha organizzato egregiamente questa nona edizione”.

Nel corso della manifestazione sono state assegnate anche menzioni speciali da parte di sponsor e partner, mentre in palio – tra contributi e premi – c’è un valore complessivo che arriva fino a 20mila euro, oltre a servizi, consulenze e percorsi formativi per le neoimprese.