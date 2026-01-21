Premiate le imprese storiche dell'area Pisana

Cna festeggia i traguardi di artigiani e imprenditori del territorio con oltre 40 anni di attività. Premiate 25 imprese

PISA — Sono 15 le aziende storiche dell'Area Pisa premiate ieri da Cna. La cerimonia, che ha voluto festeggiare i traguardi di artigiani e imprenditori del territorio con 40 e più anni di attività alle spalle, si è svolta nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Alla cerimonia, coordinata dal coordinatore sindacale dell'area Simone Romoli, hanno preso parte il presidente dell'area pisana Marco Ammannati, il direttore generale di Cna Pisa Giuseppe Sardu e la direttrice operativa Barbara Carli nonché numerosi coordinatori e dirigenti di Cna Pisa.

A premiare le aziende l'assessore Paolo Pesciatini per il Comune di Pisa, l'assessore Paolo Cipolli per Comune di Cascina, il sindaco Matteo Ferrucci per il Comune di Vicopisano, l'assessora Angela Pisano per il Comune di San Giuliano Terme e l'assessora Elena Campera per il Comune di Vecchiano.

"Le imprese premiate sono esempi concreti di resilienza, professionalità e radicamento territoriale - scrive in una nota Cna Pisa - capaci di attraversare generazioni e trasformazioni economiche senza perdere il legame con le comunità in cui operano. Con questa iniziativa Cna Pisa rinnova il proprio impegno nel sostenere e valorizzare le imprese storiche, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale dell’area pisana".

Le imprese premiate:

40 anni di attività

Officina Meccanica Cipolli snc di Cipolli Maurizio (Cascina)

Termotecno di Bottai Piero e Scatena Alessandro snc (Cascina)

Francesco Cheti, autotrasportatore

Semag di Sergio Toncelli & C. (Cascina)

Lavasecco Olga di Olga D’Amico (Vecchiano)

Car Toscana srl (Vecchiano)

Il Bottegone di Santosuosso Sandra e Lorenzina (Pisa)

Agraria Menicagli (Pisa)

Ristorante Santa Maria – Famiglia Savino (Pisa)

Santamaria Armando (Pisa)

Thermometano srl (Pisa)

50 anni di attività

Roberto Uomo Parrucchiere – Roberto Baronti (Pisa)

AeB di Anguillesi e Bandecchi (Vicopisano)

60 anni di attività

Malloggi e Morellato Energia srl – Morellato Termotecnica (San Giuliano Terme)

70 anni di attività