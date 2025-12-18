Start Attractor, l'innovazione che unisce

Nasce il nuovo hub che lega Unipi, Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino e che porta già cinque opportunità di lavoro immediate

PISA — Un nuovo hub per l’innovazione che unisce imprese, startup e ricerca accademica. L’Università di Pisa, Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino insieme danno vita alla Fondazione Start Attractor, nuovo punto di riferimento dedicato all’open innovation, alla crescita di startup ad alto potenziale e alla riqualificazione delle competenze in ottica di transizione green e digitale.

“La nascita di Start Attractor è una scelta strategica - ha detto il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi - perché non si tratta di un singolo progetto, ma di una infrastruttura stabile con cui l’Università mette a disposizione del territorio competenze, idee e relazioni in una logica di partenariato pubblico–privato. Insieme ai fondatori e ai partner vogliamo consolidare il ruolo di Pisa come luogo in cui la ricerca di eccellenza, l’iniziativa imprenditoriale e le istituzioni lavorano fianco a fianco per costruire sviluppo di lungo periodo”.

Con il sostegno di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Unione Industriale Pisana e Cna Pisa Start Attractor sarà il punto di accesso per le imprese che vogliono collaborare con l’ateneo, attivando progetti di ricerca congiunta, programmi di formazione continua e riqualificazione del personale aziendale, iniziative di reclutamento di talenti e percorsi di sviluppo e adozione di nuove tecnologie. I servizi saranno aperti a tutte le realtà imprenditoriali, senza limitazioni: le startup coinvolte non dovranno necessariamente essere spin-off dell’Università di Pisa, ma potranno provenire da qualsiasi contesto, purché interessate a un percorso strutturato di innovazione e crescita.

Start Attractor opererà insomma su tre direttrici principali: open innovation, favorendo progetti di collaborazione, formazione continua e riqualificazione, per aggiornare competenze e ruoli del personale aziendale in ottica di trasformazione digitale e transizione verde e venture building, con programmi di pre-incubazione, pre-accelerazione e accelerazione, fino a possibili investimenti in equity nelle startup più promettenti. Con un impegno triennale significativo di circa 2,3 milioni di euro equamente diviso tra componente pubblica e privata. A queste risorse si aggiungeranno i contributi e le commesse che la fondazione otterrà dalle imprese a partire dal 2026.

La sede principale della Fondazione sarà al Polo delle Benedettine dell’ateneo mentre ulteriori spazi sul Lungarno Pacinotti, messi a disposizione da Banco Fiorentino, ospiteranno future attività. È prevista anche l’assunzione di personale dedicato: una struttura snella di quattro, cinque persone dedicata alla gestione dei progetti, al raccordo con l’Università di Pisa, le imprese fondatrici e gli altri soggetti del territorio, oltre che alle attività organizzative e amministrative.

“Start Attractor rappresenta il futuro, rappresenta - ha aggiunto Donato Antonio Todisco, presidente di Todisco Group - condivisione di valori, in questo caso il valore del territorio quale fucina di talenti. Todisco Group crede fortemente in iniziative quali questa che dimostrano quanto sia essenziale condividere progetti per costruire nuove occasioni e lavorerà con entusiasmo affinché la sinergia tra Università e imprenditoria contribuisca efficacemente alla crescita dell’intero Paese grazie alle competenze del territorio”.

Dello stesso avviso Luigi Lazzareschi, amministratore delegato di Sofidel che ha sottolineato come "per le imprese sia fondamentale poter disporre di competenze capaci di tenere il passo con l’evoluzione della conoscenza e delle tecnologie" e Davide Menetti, direttore Generale Banco Fiorentino che ha puntato sulla capacità del territorio "di mettere insieme le enormi potenzialità degli studi universitari con le competenze dei soggetti economici che ne faranno parte”.

Legame fra più mondi, contesti e settori che crea opportunità e occasioni confermato anche dal presidente della Fondazione ISI, Valter Tamburini, da Luigi Doveri, Unione Industriale Pisana, e da Francesco Oppedisano, presidente territoriale di Cna Pisa.