2000 tifosi all'Arena per il Pisa

Prima della partenza per La Spezia, i nerazzurri sono stati accolti dai supporter, "Fino a quando continuerete a lottare, saremo sempre con voi"

PISA — Un muro di passione nerazzurra ha accolto e spinto il Pisa prima della partenza per La Spezia. Oltre duemila tifosi si sono radunati all’esterno della Tribuna Coperta dell’Arena Garibaldi rispondendo all’appello della Curva Nord “Maurizio Alberti” per far sentire alla squadra tutto il calore possibile alla vigilia di una sfida importante, in un momento cruciale della stagione.

Domani infatti il settore ospiti del “Picco” vedrà circa 500 supporter nerazzurri presenti a causa delle restrizioni imposte per la trasferta. Per questo motivo, la Curva Nord ha scelto di anticipare il proprio sostegno, trasformando il sabato pomeriggio in una vera festa. Striscioni, fumogeni e cori hanno fatto da cornice a un momento carico di emozione, con i tifosi che hanno incitato i giocatori uno per uno, trasmettendo loro la determinazione che servirà sul campo. "Fino a quando continuerete a lottare, saremo sempre con voi" è stato lo striscione comparso nel piazzale della tribuna.

La squadra, guidata da mister Inzaghi, ha ricambiato l’affetto con applausi e sguardi riconoscenti prima di salire sul pullman diretto in Liguria. “Non saremo presenti in trasferta, ma faremo arrivare ai ragazzi tutto il nostro sostegno, la nostra carica e la nostra voglia di scendere in campo con loro” aveva dichiarato la Curva nei giorni scorsi, e così è stato.

Spezia-Pisa è una partita che va oltre la semplice classifica e racchiude un significato più profondo, sia per il percorso dei nerazzurri in questa stagione, sia per la rivalità storica tra le due squadre. Ora la parola passa al campo, ma il messaggio lanciato dai tifosi è chiaro: il Pisa non sarà mai solo.