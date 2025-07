Will Smith incanta Pisa per un giorno

Tappa lampo del divo hollywoodiano prima del Teatro del Silenzio: cucina locale alla Pergoletta e passeggiata in Piazza dei Miracoli.

PISA — Una breve visita, ma sufficiente per lasciare il segno. Will Smith ha fatto tappa a Pisa prima del suo arrivo a Lajatico per il Teatro del Silenzio, approfittando del pomeriggio per concedersi una passeggiata tra i lungarni, una sosta in Piazza dei Miracoli e una ricca merenda a base di cucina pisana. Per lui è la seconda visita, dopo quella in vacanza del 2014 in città.

L’attore premio Oscar nel 2022 per “Una famiglia vincente” si è presentato con un abbigliamento casual, pantaloni larghi beige e camicia verde, concedendosi anche a qualche selfie con i fan incuriositi dalla sua presenza.

Arrivato in Toscana con i figli, dopo una visita a Firenze, Smith ha scelto di fermarsi al ristorante “La Pergoletta”, dove è stato accolto per un pasto riservato ma abbondante, prima di essere accompagnato sotto la Torre da una guida turistica per un tour nella zona monumentale.

Non era la prima volta che l’attore visitava Pisa, ma stavolta ha voluto fermarsi più a lungo per godersi anche la cucina locale e i monumenti più noti, prima di ripartire per Lajatico.

Una presenza che ha attirato curiosi e turisti in zona Duomo e che conferma, ancora una volta, la capacità attrattiva della città nei confronti di celebrità internazionali.