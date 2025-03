Inzaghi, "Moreo out, giocherà Tramoni con Morutan"

SuperPippo da fiducia alla squadra, "Dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi che hanno fatto così tanto per noi quest'anno"

PISA — L'allenatore ha anticipato i temi della sfida di domani alo Spezia in conferenza stampa all'Arena Garibaldi prima della partenza per la Liguria.

Mister, ha vissuto da calciatore e allenatore tante vigilie di partite importanti. Come la inquadra? E' una partita chiave o una delle tante partite chiave?

"Sappiamo l'importanza di questa gara, ma avremo altre nove gare. Ogni partita vale tre punti. E' una partita che chiunque vorrebbe vivere, qualsiasi giocatore, qualsiasi tifoseria. La squadra è pronta, sappiamo l'importanza di questa gara e sono convinto che la squadra andrà avanti come sempre. Non vediamo l'ora che sia domani".

Tantissimi tifosi per darvi la carica, quanto può incidere in positivo sul morale?

"Queste dimostrazioni d'affetto, da Reggio Emilia fino ad oggi, ma per tutto l'anno, sono le cose belle che ci sono successe quest'anno. Speravo di far trovare alla gente questo entusiasmo. E' successo e dobbiamo goderne. Dobbiamo rendere orgogliosi di noi questi tifosi, ce la siamo meritata e dobbiamo andare a giocarci queste partite con voglia"

Come sta la squadra?

"Abbiamo avuto Moreo con un risentimento muscolare, avrei potuto rischiarlo, ma non lo farò. E' stato fermo un giorno e non lo rischierò per un mese per una cosa lieve"

Come pensa di sopperire a questa assenza?

"Morutan penso di farlo giocare con Tramoni, insieme a Meister sono delle garanzie, avendo due giocatori così..."

Meister potrebbe essere schierato sulla trequarti?

"Sì, Meister può giocare sulla trequarti domani, perdiamo un giocatore importante ma abbiamo validi sostituti".

Sono due squadre che hanno segnato più di tutte di testa

"Abbiamo le caratteristiche per poter contrastare efficacemente lo Spezia, se abbiamo sei punti c'è un motivo. Dobbiamo andare avanti con questo spirito con quello che abbiamo visto a Sassuolo nel secondo tempo. Questo è il Pisa che piace a me e ai nostri tifosi".

Che partita vede domani?

"Domani abbiamo una grande possibilità, siamo consci, ma non ripetere ciò che abbiamo fatto dal decimo minuto fino al trentesimo a Reggio Emilia. Sappiamo quali sono le forze dello Spezia, ma anche qual è la nostra grande forza. Dopo questa ci saranno altre nove partite".

Meglio giocatori più esperti o più giovani per la gara di domani?

"I nostri giovani sono cresciuti in maniera esponenziale, credo che la gara di Reggio Emilia gli sia servita per migliorare ulteriormente"

Touré lo vedremo? Storicamente in questo periodo è sempre in cale, può essere della partita?

"Touré sta bene e giocherà titolare, dall'altra parte dovrò decidere tra Touré e Angori"

25 anni fa Maurizio Alberti morì al Picco di La Spezia. D'Angelo ha invocato correttezza e rispetto sugli spalti.

"E' una storia che appena sono arrivato a Pisa mi è stata raccontata, so quanto ci teniamo. Al di là delle tensioni sono due squadre corrette e con un allenatore altrettanto corretto che qui è amato da tutti. Lo stimo molto. Non c'è bisogno secondo me di fare un appello"

Marin e Piccinini non hanno fatto una grande partita a Reggio Emilia

"Sono umani e ogni tanto ci sta avere una mezzoretta al top, ma non posso rimproverargli nulla. Se oggi siamo qui a sognare è per merito loro".

Non ha mai battuto D'Angelo

"Cerchiamo sempre dei tabù da battere, questa volta dovranno fare qualcosa per me i ragazzi".

Come ha visto in questi giorni Tramoni dal rientro?

"Ha fatto una settimana eccezionale in allenamento, è stato sfortunato come è stato sfortunato Meister con quella traversa. Abbiamo creato tanto e dobbiamo ripartire da lì"

Può essere la gara di Abildgaard visto che si giocherà tanto sulle seconde palle?

"Domattina quando mi sveglierò fugherò i miei dubbi, perché ne ho tanti in ogni reparto"