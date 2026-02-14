Fondi riaperti nel centro di Cascina

Dal 17 Febbraio al 31 Maggio quattordici associazioni animeranno tre spazi sfitti in Corso Matteotti grazie a un progetto sostenuto dalla Regione

CASCINA — Parte il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storico. L’iniziativa, promossa dal Comune con il titolo “Spazi Cascina. Associazioni al Centro”, punta a riaprire e rendere nuovamente fruibili alcuni fondi sfitti in Corso Matteotti, trasformandoli in luoghi dedicati ad attività culturali e sociali.

Dal 17 Febbraio al 31 Maggio saranno quattordici le associazioni coinvolte, dopo un percorso condiviso iniziato a Luglio con l’amministrazione comunale per costruire un calendario di appuntamenti. L’obiettivo dichiarato è riportare vita, relazioni e opportunità nel cuore della città, attraverso iniziative aperte alla comunità.

“È un progetto nato da un lavoro intenso degli uffici comunali e da una collaborazione con cittadini, tecnici e associazioni – hanno sottolineato il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura e al commercio Bice Del Giudice –: abbiamo riaperto porte rimaste chiuse e avviato gli interventi necessari per restituire questi luoghi alla comunità. Girare le chiavi ed entrare in quei fondi è stato uno dei momenti più emozionanti di questi anni di mandato. È un primo passo importante verso la Cascina che vogliamo, piena di vitalità, opportunità e di partecipazione”.

Il progetto è stato finanziato grazie alla partecipazione a un bando della Regione Toscana dedicato alla rigenerazione commerciale in aree di particolare interesse. L’intervento prevede lavori di manutenzione ordinaria, pulizia straordinaria e la copertura delle utenze, sostenute dal Comune in compartecipazione con la Regione.

Alla manifestazione di interesse rivolta ai proprietari hanno aderito inizialmente tre soggetti. Uno degli immobili è stato nel frattempo affittato, mentre tre fondi restano inseriti nel percorso avviato. In questi giorni sono partite le attività preliminari per renderli pienamente operativi.