Arcieri, 42° Trofeo a Cascina

Tre turni di gara tra Sabato e Domenica con 140 atleti da tutta Italia. In pedana anche campioni nazionali e giovani leve

CASCINA — Torna uno degli appuntamenti storici dello sport locale. Il “Trofeo Indoor di Tiro con l’Arco – Città di Cascina” raggiunge la 42ª edizione, organizzato dalla Polisportiva Arcieri Cascinesi. Le gare inizieranno Sabato pomeriggio e proseguiranno per l’intera giornata di Domenica, articolate su tre turni. Al termine sarà stilata la classifica finale con la premiazione alla presenza delle autorità cittadine.

Sono circa 140 gli atleti iscritti. Molti arrivano dal territorio, altri da diverse province toscane e da regioni come Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania. In linea di tiro si alterneranno campioni italiani, europei e mondiali insieme a giovani promesse e appassionati alle prime esperienze.

“Si tratta di un evento di rilievo per Cascina e per il nostro territorio – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –: i numeri dei partecipanti, con i loro accompagnatori, sono importanti, è un segno della vivacità del tessuto dell’associazionismo sportivo cascinese. In genere si parla sempre di calcio, in particolare per Cascina, però gli sport praticati sono tanti e differenziati perché: si va dagli arcieri alle medaglie olimpiche nella scherma, ma ci sono stati titoli anche l’anno scorso con una giovane atleta cascinese nel nuoto. C’è una bella vivacità nel settore sportivo che porta da un lato risultati importanti per un comune con le caratteristiche e dimensioni di Cascina, dall’altro dà la possibilità di rendere più coesa la comunità perché lo sport permette di conoscersi, stare insieme, magari anche competere o semplicemente di allenarsi insieme”.

A presentare la manifestazione è stato Paolo Conti, referente degli Arcieri Cascinesi. “A piccoli passi siamo arrivati al 42° Trofeo di Tiro con l’Arco Città di Cascina – ha sottolineato Conti –. Una gara che cresce ogni anno come numero di partecipanti. Nel nostro sport le categorie non sono come la serie A o la serie B, può capitare di tirare a fianco di un semplice appassionato come a un campione italiano e in questo weekend abbiamo anche dei nazionali. Siamo facendo crescere una squadra di ragazzini che vanno dai sette ai tredici anni, circa 30-35 persone animate da una buona volontà di eseguire questo sport in maniera lodevole. Come Polisportiva Arcieri Cascinesi facciamo poi anche attività di rievocazione storica, organizziamo la Battaglia di Cascina, andiamo in giro per l’Italia a prendere parte a varie manifestazioni. Siamo facendo crescere una squadra di ragazzini che vanno dai sette ai tredici anni, siamo circa 30-35 persone animate da una buona volontà di eseguire questo sport in maniera lodevole”.

A chiudere la presentazione è stata l’assessora allo sport Francesca Mori. “La collaborazione con gli Arcieri è stretta e continuativa, perché è un’associazione che organizza tanti eventi sul nostro territorio, dal tiro con l’arco alla Battaglia, ma anche Halloween. In più è un’associazione che riesce a fare famiglia, quindi le persone che partecipano all’attività non solo vivono la fase agonistica ma al tempo stesso riescono a dare la risposta di inclusione e coesione sociale che come amministrazione ci siamo sempre portati dietro come elemento fondante su cui basare le politiche sportive”.

Il primo turno di tiri è fissato per Sabato alle 15.30 alla palestra della scherma di Casciavola.