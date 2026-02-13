Conferita laurea honoris causa ad Aldo Cazzullo

All’Aula Magna della Sapienza di Pisa la cerimonia per il riconoscimento in “Istituzioni, Politica e Società” al giornalista e scrittore

PISA — L’Università di Pisa ha conferito ad Aldo Cazzullo la laurea magistrale honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società”. La cerimonia si è svolta questa mattina nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”, alla presenza delle autorità accademiche.

Ad aprire l’incontro è stato il rettore Riccardo Zucchi. A seguire il professor Saulle Panizza, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze politiche e direttore del CIDIC, ha letto la motivazione del conferimento. La laudatio è stata affidata al professor Andrea Borghini, ordinario di Sociologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze politiche. Al termine, Cazzullo ha tenuto la lectio magistralis.

Nel suo intervento, Zucchi ha sottolineato il significato del riconoscimento. "Dobbiamo ringraziare chi, come Aldo Cazzullo, ci apre nuove prospettive – ha aggiunto Zucchi – La laurea honoris causa in “Istituzioni, Politica e Società” rende merito alla capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale, di utilizzare l’intervista come strumento di rivelazione e di calare temi di grande impatto storico, culturale e religioso in un linguaggio capace di raggiungere ampi strati della società civile, aprendosi anche alle modalità espressive del teatro".

Panizza, leggendo la motivazione, ha ricordato come il corso di laurea magistrale sia pensato per offrire una chiave di lettura del reale che unisca analisi storica, pensiero politico, fenomeni istituzionali, sociologia, diritto ed economia. "Con la sua intensa attività giornalistica e con una fortunata produzione letteraria e di divulgazione culturale – ha spiegato Panizza – Cazzullo ha saputo coniugare efficacemente le dimensioni istituzionale, politica e sociale, stimolando l’interesse su personaggi e momenti cruciali della storia e del presente e offrendo un contributo conoscitivo capace di raggiungere un ampio pubblico".

Borghini ha tracciato il profilo del giornalista come una delle firme più autorevoli del panorama italiano contemporaneo, evidenziando la centralità dell’intervista nel suo lavoro e la capacità di parlare a pubblici diversi attraverso linguaggi differenti. "L’ampiezza e la varietà dei temi affrontati – ha concluso Borghini – insieme a un costante impegno civile e a un attento lavoro di attualizzazione storica, rendono la “lezione” di Aldo Cazzullo pienamente coerente con la missione dell’Università di Pisa di promuovere la diffusione dei saperi e della cultura".

Nella sua lectio magistralis, Cazzullo ha proposto un percorso di riflessione storico-culturale che ha intrecciato mondo antico e contemporaneità, storia d’Italia ed europea, responsabilità civile e ruolo della narrazione.

Il conferimento si inserisce anche nel contesto della rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Ateneo attraverso il CIDIC e l’Ufficio del Rettore. Nell’ambito dell’iniziativa, Giovedì 12 Febbraio 2026 al Pala Todisco di San Giuliano Terme si è svolta la prima nazionale dello spettacolo teatrale “FRANCESCO” di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, dedicato alla figura del santo patrono d’Italia.

Giornalista e scrittore nato nel 1966, Cazzullo ha iniziato la carriera a La Stampa e dal 2022 è vicedirettore del Corriere della Sera. Autore di numerosi volumi e vincitore di premi giornalistici e letterari, ha consolidato nel tempo un rapporto continuativo con l’Università di Pisa attraverso iniziative culturali e divulgative.