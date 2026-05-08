Masi lancia "il portale della trasparenza"

Il candidato di AVS a Cascina presenta il sito con dati e opere realizzate. Ghimenti, "Un patto di onestà con gli elettori"

CASCINA — Un sito internet per raccogliere interventi, opere pubbliche e risultati amministrativi degli ultimi cinque anni. Cristiano Masi, vicesindaco uscente e capolista di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni comunali di Cascina, ha presentato ufficialmente il portale cristianomasi.it, definito come uno strumento di trasparenza e rendicontazione rivolto ai cittadini.

Nel sito sono raccolti dati, progetti e una mappa degli interventi realizzati durante il mandato da assessore ai lavori pubblici. Dalla riqualificazione di aree pubbliche e parchi fino agli interventi sulle strade dei vari paesi del territorio comunale.

"Ho sempre pensato che l’impegno pubblico debba partire dalla responsabilità verso la propria comunità", ha dichiarato Cristiano Masi. "In questi anni, ogni intervento è stato un passo per prenderci cura della nostra 'casa comune'. A chi sostiene che non sia stato fatto nulla, rispondiamo con la trasparenza dei dati e dei cantieri conclusi. Rendere conto di ciò che si fa è una forma di rispetto verso tutti i cittadini".

Masi ha collegato il proprio metodo amministrativo anche alle esperienze maturate nel sociale e nello sport. "Realtà che mi hanno insegnato che i risultati si raggiungono solo facendo squadra e ascoltando le persone", ha aggiunto.

A sostegno dell’iniziativa è intervenuto anche Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale toscano di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha parlato del lavoro svolto dall’amministrazione comunale negli ultimi anni.

"Il lavoro svolto da Cristiano Masi a Cascina rappresenta perfettamente il modello di governo che come Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo per la Toscana", ha dichiarato Ghimenti. "Mentre altri si perdono in polemiche pretestuose, Cristiano ha dimostrato che la sinistra ecologista sa amministrare con concretezza, portando risorse sul territorio e trasformandole in servizi e qualità della vita".

Ghimenti ha poi evidenziato la scelta di pubblicare online il materiale amministrativo e i risultati raggiunti. "La scelta di mettere tutto online, in modo navigabile e trasparente, è una lezione di stile politico – un patto di onestà con gli elettori che conferma come la strada intrapresa sia quella giusta per continuare a costruire comunità".

Nel suo intervento il consigliere regionale ha fatto anche riferimento alla complessità dell’attività amministrativa. "Aggiungo che avendo fatto il sindaco so bene che ottenere determinati risultati non è facile: servono impegno, programmazione e tante risorse. A Cascina si è fatto tutto questo ed è oggettivo che Masi con i suoi uffici abbia ben operato".

Infine, Ghimenti ha aggiunto che "c'è ancora tanto da fare, specie per compensare gli anni della Giunta Ceccardi/Rollo, dei quali non si ricordano interventi significativi sul territorio".