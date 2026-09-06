Conti, "Altro caso di Dengue a Pisa in 2 giorni"

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Il sindaco riferisce che la persona contagiata non avrebbe viaggiato all’estero e chiede alla Regione di autorizzare trattamenti adulticidi preventivi

PISA — n altro caso di Dengue a Pisa, il secondo segnalato nel giro di due giorni. A renderlo noto è stato il sindaco Michele Conti attraverso un intervento pubblicato sui social.

"Dopo quello di ieri, stamani un altro caso di Dengue a Pisa. E stavolta la persona contagiata non ha fatto viaggi all’estero. È un segnale che non possiamo ignorare", ha scritto il primo cittadino.

Nel post non sono state fornite informazioni sulle condizioni della persona contagiata né sulla zona della città interessata. L’assenza di viaggi all’estero, riferita dal sindaco, dovrà essere valutata nell’ambito degli accertamenti sanitari ed epidemiologici. Non è quindi possibile, al momento, indicare con certezza l’origine del contagio.

Conti ha rilanciato la richiesta già rivolta al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, chiedendo una modifica delle disposizioni sui trattamenti contro le zanzare.

"Per questo torno a chiedere al presidente Giani di cambiare posizione: dia ai Comuni la possibilità di tornare a fare, fin dall’inizio dell’estate, anche trattamenti adulticidi preventivi contro le zanzare. Trattamenti che dal 2022 non possiamo più fare per effetto di una delibera della Giunta regionale Toscana", ha aggiunto il sindaco.

Il nodo sollevato riguarda dunque la possibilità per le amministrazioni comunali di programmare trattamenti adulticidi preventivi già all’inizio della stagione estiva, senza attendere la comparsa dei primi casi.

"Tutelare l’ambiente e la biodiversità è importante, ma la salute delle persone viene prima. Non aspettiamo altri casi per intervenire", ha concluso Conti.