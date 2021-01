Coronavirus, 6 nuovi casi a Cascina e 15 a Pisa

A preoccupare, nel cascinese, è il numero delle persone in isolamento precauzionale. Intanto proseguono le vaccinazioni Ausl e in Aoup

PISA — Sono 33 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime ore dalla Ausl Toscana nord fra i cittadini dell'area pisana. Circa la metà sono residenti nel capoluogo, per la precisione 15. A seguire 6 casi a Cascina, 5 a San Giuliano Terme, 3 a Fauglia, 3 a Vicopisano e uno a Vecchiano.

Il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, ha comunicato stamani la morte di un'anziana ospite della Casa di riposo Silvatici di Vicopisano. Mentre il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ha espresso preoccupazione per l'aumento dei cittadini in isolamento precauzionale perché entrati in contatto con persona risultata positiva. "Il dato preoccupante riguarda la crescita del numero di cittadini in isolamento, che raggiunge quota 91 (6 in più rispetto a sabato) - ha fatto sapere il primo cittadino cascinese -. Se vogliamo mantenere almeno la zona gialla, è bene essere rigorosi nei comportamenti".

Stabili i ricoveri in area Covid negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara: come ieri sono 80 le persone ricoverate, 16 delle quali necessitano di assistenza in terapia intensiva.

Nel frattempo proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni, sia a Cisanello (Aoup) sia da parte dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. Otre al personale degli ospedali e agli anziani ospiti delle Rsa, da due giorni le vaccinazioni coinvolgono anche gli operatori del 118 delle associazioni di volontariato. Con ieri compreso, nell'area pisana la Ausl ha finora vaccinato 167 anziani delle case di riposo.