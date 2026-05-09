Cremonese-Pisa, presentazione e probabili formazioni

Per i nerazzurri sarà come un'amichevole precampionato dove tenere alto quel che resta dell'onore, mentre i grigiorossi si giocano tutto

PISA — Una partita che non ha più niente da dire per il Pisa, salvo per onor di cronaca. La prima di queste ultime tre giornate, con il verdetto già espresso, assume i contorni di un'amichevole precampionato anticipata. L'obiettivo è duplice, cercare di vincere la prima sfida in trasferta di questa stagione, cercando di non rimanere a quota zero, ma anche valorizzare i giocatori che potranno essere impiegato il prossimo anno, o chi potrà essere vendibile per l'estate. Diverso invece il gioco per i grigiorossi di Giampaolo. L'allenatore si gioca tutto. Perdere a Pisa vorrebbe dire mettere quasi tutti e due i piedi in Serie B.

La Cremonese non può perdere. I grigiorossi hanno preparato la sfida di oggi pomeriggio contro il Pisa con un obiettivo: vincere per restare agganciata alla corsa salvezza. Allo stadio Zini, alle 15, arriverà una squadra nerazzurra già matematicamente retrocessa. La squadra di Marco Giampaolo dovrà cercare i tre punti. In questa fase finale del campionato ogni risultato può incidere sulla classifica e la Cremonese non può permettersi passi falsi. Non c'è più tempo. Il problema principale riguarda la difesa. Baschirotto, uscito per infortunio nell’ultima partita contro la Lazio, ha chiuso in anticipo la propria stagione. Un’assenza pesante, che costringe Giampaolo a rivedere assetto e interpreti. Una delle soluzioni è il ritorno al 4-2-3-1. In questo caso Audero dovrebbe essere confermato in porta, con Terracciano e Pezzella sulle fasce e la coppia Bianchetti-Luperto al centro della difesa. In mezzo al campo i favoriti sono Grassi e Maleh, con Bondo comunque in corsa. Sulla trequarti spazio possibile a Vandeputte a sinistra, Bonazzoli al centro e Zerbin a destra al posto di un acciaccato Floriani Mussolini. In avanti, come confermato da Giampaolo, Vardy partirà dal primo minuto. "Confermo che Vardy giocherà titolare. Non mi interessa del Pisa in sé, farà la sua partita com’è giusto che sia. Noi dobbiamo cercare qualcosa di più profondo: i sentimenti che abbiamo, anche in un rapporto di squadra. Il mio percorso sin qui è composto da sei partite e mi baso su quello, voglio vedere chi c’è sul piano della presenza e della responsabilità. Non ho nulla da rimproverare per la sconfitta con la Lazio, non sto rimproverando la squadra ma la sto chiamando per questo appuntamento”.

Una partita da esperimenti per il Pisa. Hiljemark ha scelto di non parlare, per la seconda volta consecutiva. Infatti l'allenatore già dopo la sconfitta casalinga col Lecce che aveva sancito la retrocessione in B aveva lasciato spazio al direttore generale Giovanni Corrado. Anche prima di Cremona non è stata indetta una conferenza stampa, ma neanche un video da parte del tecnico, che non si è ancora pronunciato dopo la retrocessione. Di conseguenza a questo match si arriva completamente al buio. "Le ultime partite ci faranno valutare chi fin qui ha giocato poco per infortunio". Sono queste le uniche parole e indicazioni sul match che arrivano direttamente dal presidente Giuseppe Corrado nella sua intervista a Radio Sportiva. Se il Pisa punta a valorizzare così i suoi uomini e asset, in un match senza effetti sulla classifica, sarà comunque utile per valutare atteggiamento, motivazioni e uomini in vista del futuro. Potrebbero dunque esserci alcuni cambiamenti. In difesa ad esempio Canestrelli prenderà il posto di Coppola, previsto in formazione, ma infortunato per un problema muscolare, assieme a Tramoni e Denoon. Fuori invece per scelta tecnica Stengs. Caracciolo in mezzo a fare da chioccia, lasciando riposare Calabresi. A centrocampo ci sarà il solito ballottaggio tra Leris e Touré con quest'ultimo che avrebbe più senso schierare titolare visto che potrebbe essere uomo mercato questa estate. A sinistra non si prescinde da Angori, mentre a centrocampo, accanto ad Aebischer, Vural risponde all'identikit del presidente, mentre Loyola è tempo che sia impiegato. In attacco ci si attende anche l'utilizzo di Durosinmi prima che finisca la stagione, accanto al capocannoniere nerazzurro Moreo. Ma questa settimana, in particolar modo, è difficilissimo entrare nella testa dell'allenatore.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-PISA

Cremonese (4-2-3-1): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Grassi, Maleh; Zerbin, Bonazzoli, Vandeputte; Vardy. All. Giampaolo

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Vural, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark