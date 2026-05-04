Pisa, nonostante tutto ci sono tre partite da onorare

Prima Cremona, poi Lazio e Napoli, ma già si pensa all'estate. Oltre a Hiljemark, il cui futuro non sarà a Pisa, Caracciolo va verso il rinnovo

PISA — La retrocessione sul campo è stata ormai certificata. Hiljemark in panchina ha ormai una data di scadenza, perché a fine stagione, a meno di colpi di scena, sarà un altro il tecnico che si avvicenderà al suo posto. Sul quale la società si sta già guardando intorno da giorni.

Eppure, nonostante il verdetto sia già stato scritto, restano ancora da giocare tre partite. Quelle con Cremonese, Napoli e Lazio. Tre partite che però, possono finalmente essere un grande "provino" per la prossima stagione. E possono provare a fare in modo che il Pisa eviti di battere alcuni dei record negativi, come quello di vittorie (mai i nerazzurri avevano vinto solo 2 partite in Serie A) e quello assoluto di successi in trasferta (sarebbe un record assoluto sebbene condiviso con altre formazioni).

Dal punto di vista della classifica non c'è quindi molto da chiedere, se non eventualmente provare a evitare l'ultimo posto. Occorrerà però guardare al futuro, La retrocessione arrivata in anticipo, per quanto dolorosa, dà alla società la possibilità di iniziare subito le valutazioni sul futuro. Ogni partita può servire per capire chi ha ancora fame, chi può far parte del nuovo progetto e chi invece è già arrivato alla fine del proprio percorso in nerazzurro. Come stiamo ripetendo anche su queste pagine da settimane.

Il Pisa quindi potrà iniziare a mettere in mostra alcuni giocatori, sia per capire se potranno far parte della prossima stagione, ma non solo. Molti avranno l’occasione di mettersi in mostra, anche per attirare eventuali interessamenti esterni. In una rosa destinata a cambiare molto, le ultime tre giornate possono offrire indicazioni utili al nuovo direttore sportivo Leonardo Gabbanini e alla società. Chissà che chi aveva mostrato interesse per Meister in Inverno (come dichiarato da Giovanni Corrado nella sua conferenza stampa di fine stagione) non si faccia nuovamente sotto.

Nel frattempo qualcosa si muove. Dalla Spagna giungono notizie di un congelamento per la trattativa che porterebbe Marius Marin al Siviglia a causa della complicata situazione societaria degli spagnoli, ma anche per la trattativa in corso per il cambio di proprietà.

Sul piatto però c'è anche il rinnovo di Antonio Caracciolo, che potrebbe concretamente essere uno dei pilastri su cui fondare la prossima stagione. Per lui ci sarebbe sul piatto, in una prima fase di colloqui, un contratto di un anno con opzione di rinnovo.

Ora però bisogna finire la stagione. Cremonese, Napoli e Lazio saranno partite senza alcuna rilevanza per la salvezza, ma non prive di significato. Il Pisa dovrà onorare il campionato fino in fondo, davanti ai propri tifosi e anche per rispetto della stagione. Ma soprattutto dovrà iniziare a guardare avanti.