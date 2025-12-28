Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 28 dicembre 2025
Cronaca domenica 28 dicembre 2025 ore 08:05

Muore una donna di 77 anni investita da un'auto

(Foto di repertorio)

Inutile l'intervento del personale del 118, allertato subito dopo l'impatto. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica del fatto



CRESPINA-LORENZANA — Tragedia nella serata di ieri, sabato 27 Dicembre, quando una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Vittorio Veneto a Cenaia, nel territorio comunale di Crespina-Lorenzana.

Secondo una prima ricostruzione, la 77enne si stava recando a giocare a tombola con delle amiche, quando è stata colpita in pieno da un'auto. A quanto sembra, la donna si trovava sulle strisce pedonali.

A quel punto è immediatamente scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti il personale del 118 della Misericordia di Cenaia e della Misericordia di Cascina, rispettivamente con un'ambulanza e un'automedica. Per la donna, però, non c'è stato niente da fare.

Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno svolto i rilievi per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

