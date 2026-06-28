Ancora un incidente in Fipili, 5 km di coda

Altro weekend di fuoco sulla strada di grande comunicazione. Il sinistro ha causato importanti rallentamenti e lunghe code in direzione Firenze.

PONTEDERA - MONTOPOLI — Un'altra giornata di rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno. 5 chilometri di coda a causa di un'incidente tra il Cuoio e la Valdera.

Secondo quanto riportato dal portale Muoversi in Toscana e dal gruppo Facebook dei Dannati della FiPiLi, la coda sarebbe stata causata da un incidente avvenuto intorno alle 17,30. Il sinistro si sarebbe verificato al chilometro 45, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pontedera Est e Montopoli in Val d'Arno.

Al momento si registrano circa 5 chilometri di coda in direzione del capoluogo toscano. E' raccomandata l'uscita di Pontedera se si viaggia verso Firenze.