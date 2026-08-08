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Cronaca Sabato 08 Agosto 2026 ore 18:54

Sterpaglie in fiamme vicino alla FiPiLi

Un incendio limitrofo alla strada ha comportato la chiusura del tratto tra Montopoli e Santa Croce. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco

SANTA CROCE SULL'ARNO — Disagi in FiPiLi dove nel pomeriggio di oggi, sabato 8 Agosto, un incendio divampato tra le sterpaglie limitrofo alla carreggiata ha comportato la chiusura del tratto tra Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze. Sul posto, intorno alle 14,30, sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, che hanno prontamente estinto le fiamme evitando che l’incendio si propagasse nell’area adiacente. Sul posto anche personale Aib della Regione Toscana. Le cause sono in fase di accertamento.