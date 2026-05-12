Manifesti strappati, clima teso a Valtriano

Dopo dubbi sugli interventi nell'area dello sgambatoio, uno dei manifesti elettorali di "Lista civica per Fauglia Froli Sindaco” è stato strappato

FAUGLIA — A volte la politica locale riesce ancora a parlare di strade, parchi, quartieri e problemi concreti. Altre volte, invece, il rischio è che il confronto degeneri in nervosismo, sospetti e gesti che nulla hanno a che vedere con il dibattito democratico.

È quanto starebbe accadendo a Valtriano, nel comune di Fauglia, dove nelle ultime ore si è acceso un caso politico attorno ai lavori di riqualificazione dello sgambatoio pubblico e ad alcuni episodi che la "Lista civica per Fauglia Froli Sindaco” considera quantomeno preoccupanti.



Secondo quanto riferito dal candidato sindaco Froli, sarebbero emersi dubbi e criticità riguardo agli interventi in corso nell’area dello sgambatoio. Da qui la decisione di presentare un’interpellanza urgente indirizzata all’amministrazione uscente e, per gli aspetti ritenuti più delicati, anche ai Carabinieri. Il punto centrale della questione riguarda la collocazione dell’intervento: nelle immediate vicinanze verranno realizzati (come da progetto), anche gli orti pubblici, un’area che – secondo la lista civica – necessiterebbe di opere ulteriori e di adeguamenti che rischierebbero poi di ricadere economicamente sui cittadini assegnatari degli orti stessi. Una domanda politica, prima ancora che tecnica, comincia dunque a circolare nel paese: perché intervenire in questo modo proprio ora? E soprattutto: sono stati valutati tutti gli effetti collaterali dell’operazione?

Ma il clima si è ulteriormente surriscaldato quando, poche ore dopo la presa di posizione della lista civica, uno dei manifesti elettorali di "Lista civica per Fauglia Froli Sindaco” sarebbe stato strappato. Un gesto che inevitabilmente apre interrogativi. Si tratta soltanto di vandalismo? Di una bravata? Del vento? Oppure del segnale di un clima politico sempre più teso man mano che ci si avvicina alle elezioni?

La lista civica si dice dispiaciuta, e non accusa nessuno. E del resto, in una campagna elettorale dove la presenza sul territorio sembra essere diventata uno dei punti di forza del gruppo guidato da Froli, ogni episodio assume inevitabilmente un peso politico. Perché c’è un dettaglio che in molti a Fauglia stanno notando: La "Lista civica per Fauglia Froli Sindaco” sta costruendo la propria campagna soprattutto sul contatto diretto con le frazioni, sui sopralluoghi e sulle segnalazioni concrete. Un approccio che può piacere o meno, ma che sta portando il confronto fuori dai tradizionali confini della propaganda.

Ed è forse proprio questo il nodo politico più interessante. Quando una lista civica inizia a presidiare davvero il territorio, a fare domande, a chiedere chiarimenti e a sollevare dubbi pubblicamente, inevitabilmente rompe equilibri consolidati. E chi governa da anni può percepire questa pressione come un fastidio crescente. Adesso la palla passa agli enti competenti, che dovranno chiarire se nei lavori di Valtriano vi sia o meno qualcosa di irregolare o semplicemente discutibile dal punto di vista amministrativo. Così come sarà impossibile stabilire, almeno per ora, se il manifesto strappato sia stato un gesto casuale o un atto mirato.

Ma una cosa appare evidente: a Fauglia la campagna elettorale è entrata in una fase molto più nervosa di quanto ci si aspettasse. E quando in politica si cominciano a strappare manifesti invece che rispondere alle domande, raramente è un bel segnale.