10mila euro per il progetto innovativo della Stella Maris

Il club ha raccolto le risorse per contribuire all'acquisto del dispositivo che permette il recupero di funzione visive perse per lesioni cerebrali

PISA — La serata del passaggio del testimone per il Lions Pisa Certosa fra il presidente uscente Pierfrancesco Gerardi e il nuovo cui toccherà la conduzione dell’annata 26-27, Giovanni Cioni, si è trasformata in una festa della solidarietà.

Il club pisano, infatti, ha consegnato 10mila euro alla Fondazione Stella Maris, con l'obiettivo di acquistare un dispositivo di elevata tecnologia, che utilizza anche l’intelligenza artificiale, ideato da clinici e scienziati delle neuroscienze e costruito da un’industria toscana di biotecnologie, per aiutare, attraverso la riabilitazione del bambino o del giovane adulto, il recupero di alcune funzioni visive perse per lesioni cerebrali.

Del resto, il professor Cioni, nuovo presidente del Lions, è neuropsichiatra infantile di fama internazionale e docente dell’Ateneo pisano, oltre che guida dell’istituto Stella Maris e autore di numerose pubblicazioni e con una lunga formazione all’estero. La squadra che lo affiancherà per l’anno sociale 26-27 è composta da Isabella Ferulli, Alessandro Alessi, Riccardo Restelli, Lisa Di Sacco, Massimo Asaro, Alessandro Braccini, Pietro Augello, Candida Virgone, Pierfrancesco Gerardi, Serena Batini, Maria Cristina Caparra, Amedeo Cellai, Gino Mannocci, Armando Sbrana, Adriana Galazzo, Stefano Sabatini e Gabriele Guidi.

La solidarietà ha caratterizzato anche la precedente annata del Lions, sotto la guida dell'avvocato Gerardi. I progetti realizzati, solo per citarne alcuni, hanno spaziato da "Volare senza limiti", a favore della disabilità in aereo, a "Una culla per la vita" e al sostegno per le persone con autismo, fino allo "Zaino sospeso" e alla raccolta degli occhiali usati in vari punti della provincia. L’impegno dei soci è proseguito con un service, insieme ad altre associazioni pisane, per la ristrutturazione dei servizi della Caritas, e con un intervento per l’Istituto regionale per la prevenzione oncologica, che al Cnr di Pisa ha il suo laboratorio di oncogenomica.