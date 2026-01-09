Questo sito contribuisce alla audience di 
Venerdì 09 Gennaio 2026
Attualità Venerdì 09 Gennaio 2026 ore 10:25

Aeroporto Galilei, 6 milioni di passeggeri nel 2025

Toscana Aeroporti: al “Galilei” traffico +7,8% e miglior risultato di sempre, spinta dal nazionale (+12,8%) e da Dicembre record



PISA — L’aeroporto “Galileo Galilei” chiude il 2025 sfiorando quota 6 milioni di passeggeri, il miglior risultato di sempre, con una crescita del +7,8% rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati diffusi da Toscana Aeroporti, lo scalo pisano ha registrato un aumento in ogni mese dell’anno rispetto al 2024, con record mensili consecutivi da febbraio a dicembre. A sostenere l’andamento hanno contribuito sia il traffico internazionale, in crescita del +6,3%, sia quello nazionale, che segna un +12,8%. L’internazionale resta la componente principale, pari al 74,7% del totale passeggeri.

Nel solo mese di Dicembre 2025 sono transitati 373 mila passeggeri, con un incremento del +8,1% sullo stesso mese del 2024, fissando un nuovo record mensile anche nell’ultimo mese dell’anno. Sul fronte merci, il cargo supera le 12.400 tonnellate tra merce e posta, con una variazione del -4,1% rispetto ai livelli dell’anno precedente. 

