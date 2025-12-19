Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 19 dicembre 2025
Attualità venerdì 19 dicembre 2025 ore 18:30

Un nuovo volo verso Tolosa con Volotea

Dal 6 Novembre 2026 sarà attiva la nuova rotta Pisa–Tolosa. Due voli settimanali ogni lunedì e venerdì per rafforzare i flussi turistici



PISA — Da novembre 2026 si potrà volare da Pisa a Tolosa con Volotea. La compagnia ha annunciato l’apertura del collegamento internazionale, a partire dal 6 novembre del prossimo anno, con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì. I biglietti sono già acquistabili sul sito ufficiale e presso le agenzie di viaggio.

Quella per Tolosa sarà la terza destinazione raggiungibile da Pisa con Volotea, che già collega la città con Nantes e Olbia. Un segnale di crescita che conferma l’interesse della compagnia per lo scalo pisano, all’interno di un piano di sviluppo più ampio che guarda con attenzione al turismo europeo in Toscana.

“Siamo lieti dell’avvio dei nuovi collegamenti Pisa–Tolosa e Firenze–Oviedo dalla prossima stagione invernale: due rotte che rafforzano la connettività internazionale dei nostri scali e confermano la solidità della collaborazione con Volotea” ha dichiarato Toscana Aeroporti. “Toscana Aeroporti crede fortemente nello sviluppo di entrambi gli aeroporti, con vocazioni strategiche complementari e ben distinte e, per questo, prosegue parallelamente con un piano di investimenti mirato a sostenere la crescita dei due scali, migliorare la qualità dei servizi e l’esperienza di viaggio, in un’ottica di efficienza e sostenibilità”.

