Pisa accoglie gli otto giovani di Gerico

Delegazione di ragazze e ragazzi tra 10 e 12 anni ospitata da famiglie pisane fino a sabato. Parteciperanno alla Festa della Toscana

PISA — Pisa apre le porte ai giovani di Gerico. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 Dicembre, all’aeroporto Galileo Galilei l’assessore ai gemellaggi Riccardo Buscemi ha accolto gli otto ragazzi provenienti dalla città palestinese, invitati dal Comune per partecipare domani al Consiglio Comunale dedicato alla Festa della Toscana, quest’anno incentrata sul tema "Un ponte per la pace". I giovani, con un’età compresa tra i 10 e i 12 anni, resteranno in città fino a sabato e saranno ospitati da altrettante famiglie pisane, in un clima di scambio culturale e di amicizia.

Nel gruppo che accompagna la delegazione figurano anche Mohammed Isayed, che ha studiato e si è laureato a Pisa, e padre Valentino Benedetto Ghiglia, vice commissario di Terra Santa per la Toscana. Dopo l’arrivo, il primo momento ufficiale si è svolto all’istituto comprensivo "Renato Fucini", dove, alla presenza delle autorità cittadine e dei dirigenti scolastici, i ragazzi sono stati affidati alle famiglie che li ospiteranno nei prossimi giorni. Il progetto prevede che ciascuno di loro venga inserito in una classe delle scuole secondarie di primo grado dei sette istituti comprensivi cittadini, partecipando alle lezioni e alla vita scolastica. In programma anche visite alla città, al litorale e ai principali monumenti.

"Pisa e Gerico sono città gemellate da molti anni; mai abbiamo interrotto le relazioni, nemmeno nei momenti più difficili" ha detto l’assessore Riccardo Buscemi. "Già nel 2023, al nostro insediamento, prendemmo contatti con il Sindaco Sedir e, lo scorso anno, ospitammo una delegazione in occasione dei festeggiamenti per l’850° del Campanile Pendente. Siamo molto contenti, dunque, di rinsaldare in questa occasione i rapporti con i giovani di Gerico, grazie al tema dalla Festa della Toscana dedicato a "Un ponte per la pace". Sono sicuro che i ragazzi troveranno un momento di serenità e di normalità nella nostra città grazie alle famiglie che li accoglieranno, rispetto alle difficoltà che sono costretti a sopportare nella loro terra. Iniziative di gemellaggio come questa diventano così azioni concrete e durature, capaci di costruire ponti solidi tra le nostre comunità, soprattutto per le giovani generazioni che vivono in un contesto molto difficile".

Il patto di amicizia tra Pisa e Gerico, considerata la città più antica del mondo, è attivo dal 1997 e negli anni ha dato vita a numerosi scambi. Nel 2023, in occasione della visita dell’ambasciatrice palestinese in Italia Abeer Odeh, l’amministrazione comunale ha ribadito la volontà di rilanciare la cooperazione tra le due realtà.