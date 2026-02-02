Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:55 METEO:PISA7°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 02 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Pisa, il mercato si chiude con Iling-Junior e il nuovo mister Rinvenuta carabina alla Stazione Teatro Nuovo, in scena "La fiaba dell’amore lento" Maltempo, allerta sulla Toscana nord-occidentale
corriere tv
Costarica Paradiso Perduto
Costarica Paradiso Perduto

Attualità Lunedì 02 Febbraio 2026 ore 16:38

Teatro Nuovo, in scena "La fiaba dell’amore lento"

Condividi
fiab

Il 7 Febbraio Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle porteranno a Pisa una storia delicata sull’amore che resiste al tempo.



PISA — Appuntamento al Teatro Nuovo di Pisa, venerdì 7 Febbraio alle ore 21:00, con “La fiaba dell’amore lento”, spettacolo scritto e diretto da Manfredi Rutelli, tratto da una fiaba di Andrea Kaemmerle. Sul palco, per la prima volta insieme, Daniela Morozzi – volto noto del teatro e della televisione – e lo stesso Kaemmerle, comico e autore tra i più riconosciuti della scena toscana.

La pièce racconta la vita di due artisti che da una vita si esibiscono ai matrimoni. Mentre si preparano per l’ennesimo spettacolo, tra crostini e brindisi, riaffiorano le tracce di un amore che continua a resistere al tempo. Una riflessione leggera e commossa, tra ironia e tenerezza, guidata dalla regia di Rutelli che accompagna il pubblico in un percorso intimo e poetico.

I biglietti sono in vendita su Ciaotickets e alla biglietteria del teatro. Prezzi: intero 18€, ridotti tra 15€ e 10€ per soci, studenti e convenzionati.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Gol da fuori e un paio di occasioni per riaprirla, poco cinismo e tante disattenzioni: l’1-3 lascia tante scorie e diventa fatale per Gilardino
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Edit Permay

new
Franco Cambi

LE STELLE DI ASTREA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Pisa, il mercato si chiude con Iling-Junior e il nuovo mister

Cronaca

Rinvenuta carabina alla Stazione

Attualità

Teatro Nuovo, in scena "La fiaba dell’amore lento"

Attualità

Maltempo, allerta sulla Toscana nord-occidentale