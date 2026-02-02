Teatro Nuovo, in scena "La fiaba dell’amore lento"

Il 7 Febbraio Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle porteranno a Pisa una storia delicata sull’amore che resiste al tempo.

PISA — Appuntamento al Teatro Nuovo di Pisa, venerdì 7 Febbraio alle ore 21:00, con “La fiaba dell’amore lento”, spettacolo scritto e diretto da Manfredi Rutelli, tratto da una fiaba di Andrea Kaemmerle. Sul palco, per la prima volta insieme, Daniela Morozzi – volto noto del teatro e della televisione – e lo stesso Kaemmerle, comico e autore tra i più riconosciuti della scena toscana.

La pièce racconta la vita di due artisti che da una vita si esibiscono ai matrimoni. Mentre si preparano per l’ennesimo spettacolo, tra crostini e brindisi, riaffiorano le tracce di un amore che continua a resistere al tempo. Una riflessione leggera e commossa, tra ironia e tenerezza, guidata dalla regia di Rutelli che accompagna il pubblico in un percorso intimo e poetico.

I biglietti sono in vendita su Ciaotickets e alla biglietteria del teatro. Prezzi: intero 18€, ridotti tra 15€ e 10€ per soci, studenti e convenzionati.