Aggressione in aeroporto, appello di Nardini

Solidarietà alla lavoratrice colpita mentre lavorava a Pisa: l’assessora regionale richiama il Protocollo 2022 e chiede più tutele e sicurezza

PISA — “Desidero esprimere piena solidarietà alla lavoratrice aggredita all’aeroporto di Pisa mentre stava svolgendo il proprio lavoro”. È il messaggio dell’assessora regionale Alessandra Nardini l'aggressione di una dipendente avvenuta nello scalo pisano, un fatto che Nardini ha definito grave e “inaccettabile”, e che per la Regione richiama la necessità di un impegno più forte su sicurezza e tutela di chi lavora nei servizi essenziali.

Nel suo intervento, l’assessora ha ricordato un passaggio della precedente legislatura. “Nella precedente legislatura, da Assessora con delega al lavoro, insieme al collega assessore ai trasporti, ci impegnammo per arrivare alla firma, a Dicembre 2022, di un Protocollo condiviso tra Toscana Aeroporti, Alisud e tutte le organizzazioni sindacali”. Un percorso, ha sottolineato, portato avanti con fatica e concluso con soddisfazione da parte di azienda e sindacati.

Nardini ha evidenziato come quell’intesa potesse essere aggiornata già prima della fine della legislatura, anche tenendo conto delle richieste sindacali. “Quel protocollo avrebbe potuto essere rinnovato prima della fine della legislatura, magari accogliendo le richieste delle organizzazioni sindacali che chiedevano, consapevoli della situazione, espressamente di inserire un capitolo sulla sicurezza e tutela contro le aggressioni”. Ma, ha aggiunto, in quel momento non si arrivò al rinnovo. “Non ci fu, in quel momento, la disponibilità di Toscana Aeroporti per un rinnovo e ampliamento del Protocollo che era nato per accompagnare la fase di separazione del ramo handling e tutelare lavoratrici e lavoratori coinvolti”.

Da qui l’auspicio che oggi il quadro sia cambiato. “Mi auguro che oggi siano mature le condizioni perché quella disponibilità ci sia, insieme a quella delle società di Handling ovviamente, anche per affrontare questo tema appunto”. Un punto che, secondo l’assessora, deve diventare centrale nell’agenda di tutti gli attori coinvolti.

Nardini ha ribadito il principio generale che sta alla base del suo appello. “La tutela dei diritti e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori deve essere una priorità per tutti”. E ha concluso richiamando un concetto netto. “Il principio deve essere chiaro: si deve andare al lavoro sapendo di poter lavorare in sicurezza. Vale negli aeroporti, come negli ospedali, nei trasporti e in tutti i servizi essenziali. Su questo ognuno è chiamato a fare la propria parte”.