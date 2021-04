Arno navigabile, convegno il 13 Aprile

Già programmato e poi rinviato, “L’Arno unisce la città” potrà essere seguito online. Al centro i progetti finanziati da “Italia City Branding"

PISA — Si terrà martedì 13 Aprile il convegno “L’Arno unisce la città”, organizzato dall’amministrazione comunale per condividere con la città il progetto sulla navigabilità dell’Arno che ha ricevuto il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, arrivando al secondo posto nella graduatoria del bando “Italia City Branding 2020”.

Il convegno, che si svolgerà alle 11 in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook del Comune di Pisa, vedrà i saluti di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e del sindaco Michele Conti, preceduto dall’introduzione di Raffaele Latrofa, assessore ai lavori pubblici Comune di Pisa. Seguiranno gli interventi di Patrizia Pacini, presidente Unione Industriali Pisa, Francesco Oppedisano, presidente Cna Pisa, Massimo Bacherotti, Confcommercio Pisa, Michele Antonelli, Confesercenti Pisa e i contributi di Riccardo De Micheli, Avalon, Fabio Daole, dirigente del Comune di Pisa, Andrea Bottone, amministratore unico della municipalizzata Pisamo, Salvatore Pisano, amministratore unico Navicelli.

"Il progetto sulla navigabilità dell’Arno - hanno ricordato dall'amministrazione -, elaborato del Comune di Pisa insieme a Navicelli srl e Pisamo srl, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria cittadine, Unione Industriale Pisana, Cna di Pisa, Confcommercio e Confesercenti, prevede la creazione di una nuova “Via d’Acqua” lungo il tratto del fiume che va dalla foce fino al confine del Comune di Pisa per un percorso di circa 18 km, con implementazione delle infrastrutture dedicate al turismo fluviale. Il progetto prevede la messa in opera di infrastrutture che permettano la navigazione in sicurezza e lo sviluppo di un nodo turistico con offerte differenziate, dalla foce fino al tratto cittadino dell’Arno, che coinvolgano l’accesso al parco di San Rossore, ai musei del lungarno cittadino, la realizzazione di una promenade fluviale con accesso alle attività e attrazioni distribuite lungo il suo percorso, un servizio di battelli che offra possibilità di crociere con circuiti a tema di tipo culturale, naturalistico, enogastronomico e legate al ciclo-turismo fluviale".

Per l'assessore Latrofa il convegno è "una prima occasione di confronto che fa parte di un programma articolato di iniziative con le quali vogliamo chiamare a raccolta tutte le associazioni e privati cittadini per portare idee e contributi utili ad ampliare ulteriormente la nostra proposta di turismo fluviale e di sviluppo economico legato alla navigabilità del fiume. Un’occasione importante per scambiarci idee e proposte che facciano tornare a vivere l’Arno come risorsa fondamentale per lo sviluppo di Pisa".