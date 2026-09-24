Paziente crea il caos nel reparto di Psichiatria

Danni agli arredi e minacce nei confronti del personale sanitario: all'ospedale Santa Chiara è scattato anche l'intervento delle forze dell'ordine

PISA — Momenti di paura nella giornata di ieri, mercoledì 23 Settembre, nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, dove un paziente, già condannato per omicidio e detenuto alla Rems prima del trasferimento all'Spdc, avrebbe danneggiato gli arredamenti e minacciato di morte altri pazienti e gli operatori sanitari.

Per questo, sul posto, sono intervenuti sia gli agenti di Polizia, sia quelli della Polizia Penitenziaria. Da quanto appreso, l'uomo, 41 anni, avrebbe distrutto un televisore e alcuni mobili, oltre appunto alle minacce verso degenti, medici e infermieri.

"L’Asl e l’Aoup sono vicini al personale medico e infermieristico dell’Spdc di Pisa, diretto da Simona Elmi, che si è trovato a gestire, con la consueta professionalità, questo caso assai complesso - hanno scritto in una nota dall'Azienda Usl Toscana nord-ovest - il paziente è rimasto fino al pomeriggio da solo all’interno della struttura, visto che gli altri pazienti erano stati nel frattempo spostati per evitare contatti o altre problematiche, sempre piantonato dagli agenti della Polizia penitenziaria".

"Nel caso specifico il paziente, messo di fronte all’obbligo di legge di tornare in Rems a Volterra, da dove proveniva, ha avuto questa crisi comportamentale che lo ha portato a provocare danni rilevanti in Spdc - hanno concluso - adesso si sta dunque cercando di individuare la soluzione più adeguata alle circostanze e alle esigenze degli altri utenti e degli operatori. Per quanto riguarda la questione della sicurezza, al di là di questa grave specifica situazione, si fa presente che sono stati fatti importanti passi avanti. Tra i principali, l'installazione di pulsanti di chiamata rapida in caso di aggressione e un' accordo tra Asl e Aoup per l'intervento delle guardie giurate".