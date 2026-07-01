Cena in Bianco, Marina pronta alla decima edizione

Sabato 4 Luglio torna la manifestazione sul lungomare. Oltre 1.500 partecipanti attesi tra inclusione, solidarietà e sostenibilità.

PISA — Marina di Pisa si prepara ad accogliere la decima edizione di Cena in Bianco Pisa, in programma sabato 4 Luglio, quando Piazza delle Baleari e Terrazza Pontecorvo si trasformeranno in una grande tavola affacciata sul mare. L'iniziativa, diventata negli anni uno degli appuntamenti simbolo dell'estate pisana, punta ancora una volta a unire inclusione, solidarietà, partecipazione e rispetto dell'ambiente, coinvolgendo cittadini, associazioni, istituzioni e imprese.

L'evento, patrocinato dal Comune di Pisa, è organizzato da AIPD Pisa APS-ETS insieme a Cooperativa Sociale Meraki Emeis, Cooperativa Sociale Alzaia, Cooperativa Sociale Il Simbolo e City Grand Tour. Il tema scelto per questa decima edizione è "Ognuno brilla di luce propria", un invito a esprimere la propria creatività attraverso l'allestimento del tavolo con decorazioni, giochi di luce, composizioni floreali e dettagli originali. Anche quest'anno sarà organizzato il Contest degli Allestimenti, con una giuria chiamata a premiare le tavole più suggestive.

L'iniziativa mantiene una forte finalità sociale. Attraverso il lavoro congiunto delle associazioni organizzatrici e dei numerosi partner del territorio, Cena in Bianco sostiene infatti progetti dedicati all'inclusione, all'autonomia e alla partecipazione delle persone con sindrome di Down e con disabilità.

L'attenzione alla sostenibilità sarà uno dei punti centrali della manifestazione. I partecipanti saranno invitati a utilizzare esclusivamente stoviglie riutilizzabili, tovaglie in tessuto e materiali non usa e getta. Grazie alla collaborazione con Acque S.p.A. sarà inoltre presente un punto di distribuzione di acqua potabile e sui tavoli saranno predisposte brocche in vetro per limitare l'utilizzo della plastica monouso.

Per chi non vorrà preparare la cena a casa saranno disponibili anche i Cestini Solidali, realizzati dai partner Ti Cucino Bio e Blend Cafè e Poké LB, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività sociali promosse da AIPD Pisa.

Sono attese oltre 1.500 persone. Il programma prenderà il via dalle 18.30, con l'accoglienza dei partecipanti e l'allestimento dei tavoli. Alle 20.30 è previsto il tradizionale brindisi inaugurale, seguito dall'esibizione del maestro chitarrista Renato Carmassi dell'Accademia di Musica Stefano Strata. Durante la serata saranno presenti un'area dedicata ai bambini, il gelato offerto dalla Gelateria De' Coltelli e gli Astrofili Pisani, che accompagneranno il pubblico nell'osservazione del cielo con i telescopi.

Tra le principali novità figura Pineto London Dry Gin, prodotto biologico realizzato con aghi di pino e bacche di mirto, oltre allo spettacolo immersivo "L'Ultimo Desiderio", dedicato alla figura di Giuditta Newbery, con due repliche previste alle 19.15 e alle 22.

Elena Del Rosso, assessore alla disabilità del Comune di Pisa, ha detto: "L'inclusione non si realizza con le dichiarazioni di principio, ma creando occasioni in cui le persone condividono gli stessi spazi, le stesse esperienze e gli stessi diritti. È questa la direzione che come Amministrazione abbiamo scelto: sostenere iniziative che fanno della partecipazione un fatto concreto. Cena in Bianco è un esempio di come il territorio, quando istituzioni, associazioni e cittadini lavorano insieme, sappia costruire una comunità più forte, più accessibile e più coesa. Questa è la politica che produce risultati: mettere al centro le persone."

A sostenere l'iniziativa c'è anche Acque S.p.A.. Il presidente Simone Millozzi ha detto: "Siamo felici di essere parte di un evento che unisce comunità, inclusione e attenzione all'ambiente. Mettere a disposizione l'acqua della rete pubblica significa promuovere una risorsa sicura e sostenibile, contribuendo concretamente a ridurre l'uso della plastica. In iniziative come questa, solidarietà e sostenibilità si rafforzano a vicenda, ed è un valore importante per il nostro territorio."

Anche IKEA Pisa rinnova il proprio sostegno alla manifestazione. Angela Ilaria Antoniello, Market Manager dello store pisano, ha detto: "Per IKEA Pisa è motivo di grande soddisfazione rinnovare il nostro sostegno alla Cena in Bianco, un'iniziativa che negli anni è diventata un appuntamento significativo per la città e per la comunità. La collaborazione con AIPD Pisa si è consolidata nel tempo attraverso numerosi progetti condivisi, tra i quali la Cena in Bianco rappresenta una delle iniziative più significative. Alla base di questo percorso vi è una visione comune, fondata sui valori dell'inclusione, della partecipazione e dell'attenzione alle persone."

Tra i main sponsor figura anche La Borsa Live Dining. Il titolare Massimo Sbrana ha detto: "Il Bar La Borsa, storico punto di riferimento di Pisa, sostiene e condivide da sempre i valori di questo evento, che ogni anno è sempre più amato dalla comunità pisana. È un'iniziativa capace di offrire a tutti un'importante occasione di inclusione, partecipazione e condivisione, valori nei quali ci riconosciamo pienamente e che siamo orgogliosi di sostenere."

Presente tra gli sponsor anche Toni Luigi Scavi e Demolizioni Industriali, che ha detto: "Siamo orgogliosi di sostenere la Cena in Bianco Pisa. Crediamo nel valore di un evento che, anno dopo anno, riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, promuovendo inclusione, rispetto degli spazi comuni e senso di comunità. Per la nostra azienda è un piacere contribuire alla realizzazione di un'iniziativa che rappresenta un momento di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio pisano."

L'organizzazione ha rivolto un ringraziamento particolare alla Croce Azzurra del Litorale Pisano, che garantirà il servizio di assistenza sanitaria durante tutta la manifestazione, oltre a tutti gli sponsor, i volontari e i partner che rendono possibile l'evento. "Dieci anni di Cena in Bianco Pisa significano dieci anni di amicizia, inclusione e comunità". L'appuntamento è fissato per sabato 4 Luglio alle ore 20.30, quando il lungomare di Marina di Pisa tornerà a illuminarsi con la luce della creatività, della condivisione e della partecipazione.