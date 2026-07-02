CTT Move, Rollo attacca, "Si vota al buio"

Il capogruppo di opposizione critica la modifica dello statuto, "Nessun piano industriale e nessun dato economico sulla società".

PISA — l Consiglio comunale di Cascina ha approvato la delibera che autorizza il sindaco a esprimere voto favorevole all'assemblea straordinaria dei soci di CTT Nord S.r.l., chiamata a deliberare la modifica dello statuto della società. Le novità riguardano il cambio di denominazione in CTT Move S.r.l., il trasferimento della sede legale da Pisa a Lucca e l'ampliamento dell'oggetto sociale al trasporto scolastico e al trasporto turistico mediante noleggio di autobus con conducente.

Sul provvedimento interviene il capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, Dario Rollo, che contesta il metodo seguito dalla maggioranza.

"La maggioranza di PD, AVS e M5S ha approvato una modifica statutaria di grande rilevanza senza presentare alcun piano industriale, alcuna analisi economico-finanziaria e alcun documento in grado di dimostrare la convenienza e la sostenibilità dell'operazione. Non conosciamo gli obiettivi di sviluppo della società, non sappiamo quale sarà l'impatto delle nuove attività sul bilancio complessivo, non sono stati illustrati i rapporti con il socio privato, né il ruolo che avranno i soci pubblici nella governance futura della società. Si è chiesto al Consiglio comunale di esprimersi su una scelta strategica senza fornire gli elementi minimi necessari per una valutazione consapevole".

Secondo Rollo, suscita perplessità anche l'ingresso della società nel settore del trasporto turistico, che ritiene più vicino alle attività del socio privato che a un interesse pubblico.

"Particolarmente discutibile è l'estensione dell'oggetto sociale al trasporto turistico mediante noleggio autobus con conducente, attività che rientra prevalentemente nel business del socio privato. È lecito chiedersi quale sia il reale interesse pubblico perseguito e quali benefici concreti ne deriveranno per i cittadini di Cascina".

Il capogruppo torna poi sul tema della liquidazione di Amicobus, individuando una contraddizione nelle scelte dell'attuale maggioranza.

"Il Sindaco continua a sostenere che la liquidazione di Amicobus sia stata una scelta positiva. La valutazione, però, spetta alle famiglie che utilizzano quotidianamente questi servizi per i propri figli, alle associazioni e parrocchie e ai lavoratori che hanno vissuto direttamente le conseguenze di quella decisione. La contraddizione politica è evidente. Amicobus, società pubblica controllata al 90% dal Comune di Cascina, è stata liquidata; oggi la stessa maggioranza considera il trasporto scolastico un settore strategico e una prospettiva di sviluppo per una società nella quale Cascina possiede appena il 5,16% delle quote e che avrà sede legale a Lucca".

Rollo conclude chiedendo alla maggioranza di spiegare il cambio di impostazione.

"Se il trasporto scolastico è strategico oggi, allora qualcuno dovrà spiegare ai cittadini perché non lo era quando era gestito direttamente da una società pubblica del territorio. Ancora una volta, gli atti della maggioranza smentiscono la narrazione costruita per giustificare la liquidazione di Amicobus e le dichiarazioni pubbliche dei gruppi di sinistra su lavoro, società pubbliche e servizi ai cittadini".