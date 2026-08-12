Pisa Sporting Club Mercoledì 12 Agosto 2026 ore 14:32
Pisa-Empoli, arbitra Zanotti
Deciso l'arbitro della sfida di Coppa Italia in programma lunedì 17 agosto all'Arena Garibaldi alle ore 18. Ecco la designazione
PISA — Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa. Questi i designati per la gara Pisa-Empoli, in programma lunedì 17 agosto 2026 (ore 18.00) alla Cetilar Arena
Arbitro. Andrea Zanotti (Rimini)
1° Assistente. Marco Ceccon (Lovere)
2° Assistente. Marco Ceolin (Treviso)
4° Ufficiale. Luca Pairetto (Nichelino)
Var. Antonio Giua (Olbia)
Avar. Francesco Cosso (Reggio Calabria)
Michele Bufalino
© Riproduzione riservata
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI