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Pisa Sporting Club Mercoledì 12 Agosto 2026 ore 14:32

Pisa-Empoli, arbitra Zanotti

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Deciso l'arbitro della sfida di Coppa Italia in programma lunedì 17 agosto all'Arena Garibaldi alle ore 18. Ecco la designazione



PISA — Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa. Questi i designati per la gara Pisa-Empoli, in programma lunedì 17 agosto 2026 (ore 18.00) alla Cetilar Arena

Arbitro. Andrea Zanotti (Rimini)
1° Assistente. Marco Ceccon (Lovere)
2° Assistente. Marco Ceolin (Treviso)
4° Ufficiale. Luca Pairetto (Nichelino)
Var. Antonio Giua (Olbia)
Avar. Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

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