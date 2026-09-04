FederCartolai, Luca Ravagni nella giunta nazionale

Classe 1968, da oltre trent’anni guida Il Birillo tra Marina di Pisa, Tirrenia e Marina di Vecchiano. Rappresenterà il settore nella giunta nazionale.

PISA — Un incarico nazionale per Luca Ravagni, presidente di Snag e FederCartolai Confcommercio Pisa. L'imprenditore è stato eletto nella giunta nazionale di FederCartolai Confcommercio, organismo di riferimento per cartolerie e cartolibrerie.

La nomina è arrivata nel corso del consiglio direttivo che ha scelto il nuovo presidente nazionale. Ravagni, classe 1968, è titolare da oltre trent'anni dell'edicola e cartolibreria "Il Birillo", presente a Marina di Pisa, Tirrenia e Marina di Vecchiano. Ricopre inoltre l'incarico di delegato per la Toscana nel consiglio nazionale Snag.

"Una nomina che mi riempie di orgoglio, voglio ringraziare il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli per la fiducia riposta nei miei confronti: sono pronto ad affrontare questo entusiasmante percorso che affronto con la stessa passione e dedizione che metto ogni giorno nel mio lavoro", ha detto Ravagni. "Sono davvero soddisfatto per questo nuovo incarico, e lavorerò con il massimo impegno per rappresentare in modo puntuale ed efficace le istanze della categoria".

Il nuovo componente della giunta ha indicato tra le priorità la difesa del ruolo svolto dalle cartolerie nei quartieri e nei centri abitati, in una fase segnata da cambiamenti nelle abitudini di acquisto e da difficoltà per gli esercizi di vicinato.

"Le sfide che ci attendono sono particolarmente complesse e in questo contesto l'obiettivo prioritario è valorizzare la fondamentale funzione sociale svolta dai cartolai di vicinato. Il percorso condiviso con i colleghi della giunta nazionale e il presidente Paolo Caroli sarà proiettato al futuro: la cartoleria di domani deve confermarsi come un luogo vivo, moderno e indispensabile per famiglie, studenti e professionisti, ed è proprio con questo spirito di rinnovamento e coesione che inizieremo il nostro lavoro. Oggi il ruolo degli imprenditori è ancor più fondamentale per affrontare le problematiche della categoria e cercare nuove opportunità, con l'imprescindibile sostegno delle amministrazioni di ogni livello", ha aggiunto Ravagni.

Il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli ha rivolto a Ravagni "i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico". "Siamo convinti che mostrerà la sua professionalità e le sue qualità anche in questa importante occasione", ha detto Pieragnoli.