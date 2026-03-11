Fratta quarto al Rally della Valdinievole

Il copilota della Squadra Corse Città di Pisa chiude ai piedi del podio con Specos su Skoda Fabia R5. Ora il Sulcis Iglesiente

PISA — Un risultato importante per il copilota pisano Lorenzo Fratta, protagonista al Rally della Valdinievole con la Squadra Corse Città di Pisa. Insieme al pilota Luca Specos, al debutto sulla Skoda Fabia R5, il duo ha chiuso la gara con una quarta posizione assoluta dopo una progressione costante nel corso delle prove speciali.

Dopo il ritiro nel precedente Rally della Val Merula, Fratta è tornato subito in gara affiancando Specos in una prova particolarmente impegnativa. Le prime speciali sono servite per prendere confidenza con la vettura, poi l’equipaggio ha iniziato a migliorare i tempi, avvicinandosi progressivamente alle posizioni di vertice fino a chiudere ai piedi del podio.

“Siamo soddisfatti del risultato finale” ha detto Fratta al termine della competizione e ha proseguito “avevamo l’obiettivo di fare chilometri e portare a termine la gara fare esperienza. Abbiamo centrato l’obiettivo oltre che avere una base di riferimento per il futuro”.

Alla gara pistoiese era presente anche un altro copilota della scuderia pisana, Cristian Chicchi, impegnato a fianco di Tognozzi sulla MG ZR 105. L’equipaggio è stato però costretto al ritiro a due prove dal termine a causa della rottura del mozzo di una ruota.

Conclusa la gara, Fratta è ripartito immediatamente per un nuovo impegno agonistico. Il prossimo fine settimana sarà infatti in Sardegna al Rally Sulcis Iglesiente, prova di apertura della Coppa Italia di zona, dove detterà le note al giovane Lorenzo Ruiu su Peugeot 208 R2. La gara prenderà il via sabato 14 Marzo da Iglesias alle ore 15 e si concluderà domenica 16 Marzo dopo dieci prove speciali per circa 72 chilometri cronometrati su un percorso complessivo di 392 chilometri.

Intanto la Squadra Corse Città di Pisa è impegnata anche sul piano organizzativo. In questi giorni è partito il 27° corso dedicato ai copiloti, che vede la partecipazione di undici aspiranti navigatori. Il percorso formativo prevede undici lezioni e si concluderà il giorno di Pasquetta, il 6 Aprile, con una prova pratica finale ospitata nella sede del Rally Il Ciocco