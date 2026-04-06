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Attualità Lunedì 06 Aprile 2026 ore 10:15

Gli studenti del Galilei premiano il fair play

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La dirigente scolastica Rossana Condello

La dirigente scolastica Condello, con la docente Delle Canne, consegneranno il Premio Gentilezza al calciatore Fumagalli, campione di correttezza



PISA — Il Premio Gentilezza, per gli studenti e le studentesse dell'istituto comprensivo "Galilei" di Pisa, andrà a Tommaso Fumagalli, calciatore della Reggiana.

Un riconoscimento speciale, consegnato proprio dalla scuola pisana, prima riconosciuta come comunità scolastica costruttrice di gentilezza in Italia, e dalla dirigente scolastica Rossana Condello, che premia un gesto di fair play messo in campo proprio da Fumagalli.

Il tutto è avvenuto durante la sfida tra Reggiana e Sudtirol, valevole per il campionato di Serie B. Al 66' il portiere biancorosso Alessio Cragno ha accusato in problema fisico proprio mentre Fumagalli si trovava in possesso del pallone. Questi, però, ha scelto di non approfittare della situazione, spedendo il pallone in fallo laterale per consentire l'immediato ingresso dei soccorsi.

Così, come spiegato dalla docente Germana Delle Canne, gli alunni e le alunne della scuola hanno deciso di consegnare il premio proprio a Fumagalli. Che oggi, lunedì 6 Aprile, prima del calcio d'inizio di Reggiana-Pescara, sarà premiato con una maglia disegnata dai bambini in una sorta di investitura ad ambasciatore di gentilezza. A consegnargliela saranno Gaia Simonetti, ideatrice dello stesso premio e rappresentante di Ussi Toscana, la dirigente Condello con la sua vicaria Delle Canne e Anna Vitiello, ambasciatrici di Costruiamo Gentilezza.

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