Pisa, verso la Lazio tra sorprese e calciomercato

Albiol si candida per una maglia. Si ferma di nuovo Marin. Durosinmi convocato con Akinsanmiro in nazionale. Mercato: su Lind c'è l'Aarhus

PISA — Una partita che sa di sipario pronto a calare, l’atto conclusivo di un campionato che per il Pisa si chiude contro la Lazio, ma che, nonostante l'inutilità del match, porta comunque con sé ancora diversi spunti sia di formazione, sia dal punto di vista del calciomercato.

I dubbi di formazione. I veri rompicapo arrivano dalla difesa, dove gli elementi a disposizione sono letteralmente contati. Con l'infortunio di Coppola e la squalifica di Caracciolo, rimangono appena quattro i difensori centrali e di fascia arruolabili, ovvero Calabresi, Albiol, Canestrelli e Bozhinov. La grande novità di giornata potrebbe essere l'impiego dal primo minuto di Raúl Albiol, che potrebbe dare l'addio al calcio come il laziale Pedro. Chi invece rischia clamorosamente di accomodarsi inizialmente in panchina è Arturo Calabresi, che ha appena vissuto la gioia più grande della sua vita diventando padre. Proprio per via della nascita del figlio, il difensore potrebbe usufruire di un turno di riposo, lasciando spazio a una retroguardia del tutto inedita. Anche a metà campo le rotazioni saranno stravolte, ma per motivi decisamente differenti tra loro. Michel Aebischer potrebbe essere destinato alla panchina a causa della recentissima e prestigiosa convocazione ai Mondiali. Trattandosi di una gara che non ha più valore per la classifica del Pisa, lo staff tecnico potrebbe essere intenzionato a preservare lo svizzero per i Mondiali, evitando rischi inutili che potrebbero compromettere la sua avventura iridata. Discorso diverso e decisamente più amaro per Marius Marin, che si è fermato nuovamente per un problema fisico e potrebbe non essere della partita. Sul centrocampista rumeno, tra l'altro, si addensano nubi fitte legate al futuro. I media spagnoli parlano infatti di una trattativa con il Siviglia che si sarebbe bruscamente congelata, se non addirittura saltata, a causa del recente ribaltone societario nel club andaluso e della risoluzione anticipata del contratto del direttore sportivo Cordón. L'attacco è affidato principalmente a Moreo con Stojilkovic, ma chissà se vedremo Durosinmi, ormai completamente sparito dai radar.

Durosinmi convocato. Proprio il nigeriano è stato convocato in nazionale assieme ad Ebenezer Akinsanmiro. L’attaccante del Pisa Sporting Club e il centrocampista sono stati chiamati per la Unity Cup a Londra contro Zimbabwe e eventuale finale contro la vincente fra Jamaica e India. La Nigeria però non farà i Mondiali. Intanto attorno a Durosinmi continua a muoversi il mercato: sul giocatore restano gli interessi del Torino e del Trabzonspor.

Lind, il saluto alla Nordsjaelland, ma sarà uomo mercato. Alexander Lind saluta il Nordsjælland dopo il terzo posto e la qualificazione europea, ma il suo futuro resta aperto. L’attaccante danese, di proprietà del Pisa e sotto contratto fino al 2028, dovrebbe rientrare dal prestito nonostante il diritto di riscatto del club di Farum. In Danimarca si parla dell’interesse dell’AGF Aarhus, che avrebbe avviato una trattativa con i nerazzurri. Lind ha ringraziato club, compagni e tifosi con un messaggio social letto quasi come un addio: "Grazie per una splendida stagione. Un grande grazie a tutti al FCN per avermi fatto sentire a casa dal primo giorno". Poi il riferimento al gruppo: "Anche se forse non sono lo stereotipo di un giocatore del Nordsjælland, è stato magico poter scendere in campo ogni giorno con così tanti talenti". Infine il bilancio personale: "Avrei voluto contribuire un po’ di più, ma è difficile quando sono riuscito a giocare solo 18 partite di Superliga".