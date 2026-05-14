Pisa-Napoli, presentazione e probabili formazioni

Nessuno dei due tecnici ha presentato il match. Le scelte degli allenatori e una partita che conta soprattutto per la corsa Champions dei partenopei

PISA — Dopo giorni di incertezze legate in una una settimana surreale sul fronte calendario, finalmente si gioca Pisa-Napoli. Il calcio d’inizio alle 12 è il risultato del caos legato alla gestione del derby di Roma tra Roma e Lazio, un altro episodio poco edificante di una Serie A che quest’anno, per il Pisa e per i suoi tifosi, ha mostrato spesso il suo volto peggiore. Restrizioni, decisioni tardive, disagi e poca attenzione verso chi segue la squadra: anche per questo, dentro la delusione della retrocessione, il ritorno in Serie B viene vissuto da molti quasi come una liberazione. Il Pisa, per l'ultima gara casalinga in Serie A all’Arena Garibaldi riceve un Napoli ancora in corsa per gli ultimi punti utili verso la Champions League. I nerazzurri proveranno a salutare il proprio pubblico con dignità, in un finale finora segnato da sette sconfitte consecutive e da un clima ormai carico di amarezza.

Napoli in corsa Champions. Stagione complicata per il Napoli, che dopo aver inizialmente concorso per lo Scudetto, ora non può permettersi altri passi falsi per non rischiare di essere buttata clamorosamente fuori dalla corsa Champions. Diversi giocatori importanti sono rimasti fuori a lungo in questa stagione, complicando il lavoro di Antonio Conte. David Neres, fermo da tempo per infortunio, dovrebbe però esserci per la sfida contro il Pisa. Il brasiliano partirà dalla panchina, ma potrebbe trovare spazio a gara in corso. Resta invece fuori Matteo Politano, assente per squalifica. Per il resto Conte avrà quasi tutta la rosa a disposizione in una partita pesante per la stagione azzurra. Con una vittoria, infatti, il Napoli conquisterebbe aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri dovrebbero partire con il 3-4-3: Milinkovic-Savic in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo Spinazzola prenderà il posto di Politano, con Lobotka, McTominay e Gutierrez. Davanti spazio a De Bruyne, Alisson e Hojlund. Conte non ha parlato prima del match.

Il Pisa dopo il silenzio di Hiljemark. Come il tecnico dei partenopei, ancora silenzio da parte di Oscar Hiljemark alla vigilia. Il tecnico svedese non ha parlato in conferenza stampa e, anche stavolta, le scelte del Pisa restano legate soprattutto alle nostre sensazioni. Da quanto emerge sembra che non parlerà più nei pre-gara, anche contro la Lazio dovrebbe infatti saltare la conferenza stampa. Sono certe invece le assenze degli squalificati Loyola e Bozhinov. Difficile rivedere Tramoni e Denoon entro fine campionato, mentre Coppola, rientrato nuovamente in gruppo, si è preferito non rischiarlo e portarlo contro la Lazio alla prossima partita. Rientra in gruppo anche Stengs, che partirà dalla panchina, mentre è nuovamente out Lorran, sempre per scelta tecnica. Nel 3-5-2 Calabresi dovrebbe rientrare dal primo minuto in difesa a fianco di Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Aebischer può riprendersi una maglia da titolare dopo la panchina della scorsa settimana insieme a Marin, di fronte alla sua ultima apparizione all'Arena Garibaldi, e Vural. Sulle corsie esterne restano in tre per due posti: Touré, Angori e Leris. Davanti Stojilkovic sembra in vantaggio su Durosinmi per affiancare Moreo, ormai riferimento fisso dell’attacco nerazzurro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PISA-NAPOLI

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson, Hojlund. All. Conte