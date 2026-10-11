Pisa Half Marathon, Kemboi vince e Meucci è terzo

Brian Kibichi Kemboi e Mercy Jebichii vincono la ventesima Pisa Half Marathon. Meucci è terzo, 2.311 al traguardo e oltre 4.200 partecipanti in tutto.

PISA — Una ventesima edizione da oltre 4.200 partecipanti complessivi per la Pisa Half Marathon e la Pisa Ten. La gara, inserita nel Criterium Podistico Toscano e nei calendari Fidal e World Athletics, ha portato ancora una volta podisti italiani e stranieri sulle strade della città fino all'arrivo in piazza dei Miracoli.

La vittoria nella prova maschile è andata al keniano Brian Kibichi Kemboi, primo al traguardo con il tempo di 1h03'28". Alle sue spalle il burundese Louis Intunzinzi, del GP Parco Alpi Apuane, che ha chiuso in 1h05'17".

Sul terzo gradino del podio è salito Daniele Meucci. Il pisano, quattro volte vincitore della corsa, a 41 anni ha completato la mezza maratona in 1h07'31", precedendo il britannico Joshua Carr, quarto in 1h08'52". Quinto Samuele Oskar Cassi in 1h09'55".

Successo keniano anche tra le donne. Mercy Jebichii, dell'Atletica Gran Sasso Teramo, ha vinto in 1h19'57", davanti a Ilaria Catelli del GS Lucchese, seconda in 1h23'19", e Marta Micchi del GP Parco Alpi Apuane, terza in 1h25'17". A seguire Linda Benigni e Virginia Bianchi

I numeri fotografano una delle edizioni più partecipate. Sono stati 2.311 i corridori arrivati al traguardo della mezza maratona, oltre un quarto dei quali stranieri. Sommando anche la Pisa Ten non competitiva, il totale ha superato quota 4.200 partecipanti.

La manifestazione è stata organizzata dall'Asd Leaning Tower Runners insieme a Per Donare la Vita Onlus, alla quale è stata destinata parte dell'incasso della prova non competitiva. L'evento ha ricevuto il supporto, tra gli altri, di Regione Toscana, Prefettura, Comune di Pisa, Università, Aoup e Opera Primaziale Pisana.

La mattinata è stata segnata anche dal grave malore accusato da un 59enne, andato in arresto cardiaco. L'intervento del personale di primo soccorso è stato immediato e ha permesso di rianimare l'uomo prima del trasferimento in ospedale.