Pisa in forze al Rally Elba Storico

Torna in gara la Squadra Corse Città di Pisa con sei conduttori tra cui Tonetti-Guerzoni. Fratta impegnato nel Rally Valli della Carnia

PISA — Dopo il bagno di folla alla Notte Bianca dello Sport, dove ha coinvolto oltre duecento persone con giri in auto da rally sui lungarni, la Squadra Corse Città di Pisa torna a far parlare di sé sulle strade sterrate. Il sodalizio pisano sarà infatti tra i protagonisti del Rallye Elba Storico, manifestazione valida sia per il Campionato Europeo che per quello Italiano Rally Storici, arrivata quest’anno alla sua trentasettesima edizione.

Tra i più attesi in gara ci sarà l’equipaggio composto da Nicola Tonetti e Giovanni Guerzoni, portacolori della scuderia nel Trofeo A112 Abarth. Il duo, già protagonista all’Elba con due terzi posti consecutivi nel 2022 e nel 2023, è pronto a riscattare il ritiro dello scorso anno. A loro è stato assegnato il numero 314.

Accanto all’equipaggio completo, saranno ben quattro i co-piloti della Squadra Corse presenti all’evento. Giuseppe Tricoli leggerà le note a Riccardo Mariotti a bordo della Ford Sierra Cosworth numero 111, in lizza per il titolo nel 4° Raggruppamento. Andrea Calandroni sarà invece navigatore di Tommaso Fantei sulla Volkswagen Golf Gti 16V, numero 125. Riccardo Squarcini tornerà accanto a Fausto Fantei con l’Alfa Romeo Alfasud ti, numero 147, dopo il bel terzo posto all’Historic Rally di Casciana Terme. Infine, con il numero 185, il rientrante Vittorio Fabbruzzo affiancherà Daniele Matacera su Fiat Uno Turbo.

Il programma della gara, ambientata nelle affascinanti strade dell’Isola d’Elba, inizierà oggi, giovedì 25 Settembre da Porto Azzurro con la prima prova in notturna e proseguirà fino a Sabato 27 con dieci prove speciali per un totale di oltre 130 chilometri cronometrati.

Nel frattempo, un altro nome noto della scuderia pisana, Lorenzo Fratta, sarà impegnato in Friuli al Rally Valli della Carnia, finale dell’International Rally Cup. Fratta detterà le note a Rantuccio su Peugeot 106 Rallye in classe A6.