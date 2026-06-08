Incendio Delca, bruciate 2500 tonnellate di rifiuti plastici

Aattivato il Ccs in Prefettura. Nessuno stop per aeroporto e trasporto pubblico locale. Oltre 35 vigili del fuoco al lavoro

PISA — La Prefettura di Pisa ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi dopo il vasto incendio che nella mattinata di oggi ha interessato l'azienda Delca Energy, nell'area industriale di Lugnano, nel Comune di Vicopisano.

Alla riunione del Ccs hanno partecipato il presidente della Provincia e i sindaci dei Comuni di Pisa, Vicopisano, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci. Presenti anche il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Arpat, Usl Toscana Nord Ovest, le forze di polizia, la Polizia Stradale, la Polaria, il 118, l'Aoup, la 46esima Brigata Aerea, il Reggimento Logistico Folgore, Enac, Terna, E-Distribuzione, Autolinee Toscane e Acque.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura, il rogo ha riguardato circa 2.500 tonnellate di rifiuti plastici stoccati all'interno di una struttura di 5mila metri quadrati. Sul posto sono intervenute 35 unità dei Vigili del Fuoco, arrivate anche dai comandi di Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato e Pistoia.

Nell'immediatezza dell'evento, il Comune di Vicopisano ha disposto l'evacuazione precauzionale dell'area industriale interessata dall'incendio.

Sotto il coordinamento della Prefettura, sulla base dei contributi tecnici forniti da Usl e Arpat, sono state condivise alcune misure precauzionali da adottare in attesa del completamento delle operazioni di spegnimento e dell'arrivo di dati analitici e modellistici validati da Arpat.

La Prefettura precisa che, in questa fase, le valutazioni sanitarie e le raccomandazioni devono essere considerate preliminari, conservative e non ancora differenziate per area geografica.

Il Dipartimento di Prevenzione della Usl Toscana Nord Ovest ha inoltre trasmesso indicazioni per i Comuni della zona pisana interessata dalla nube.

Al momento non sono state previste limitazioni per la circolazione del trasporto pubblico locale né per le attività aeroportuali, che proseguono regolarmente.