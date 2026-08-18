Marina Slow, sabato parte la quindicesima edizione

Sabato 22 Agosto Marina Slow torna in via della Sirenetta con "A tavola con Gemma", la prolusione e il concerto delle De Soda Sister a Marina di Pisa

PISA — Prende il via sabato 22 Agosto la quindicesima edizione di Marina Slow, la festa ospitata in via della Sirenetta a Marina di Pisa. L'apertura è prevista alle 18, mentre alle 18.45 lo spazio libreria accoglierà la presentazione di "A tavola con Gemma. Sapori, ricette e racconti della campagna cascinese tra Ottocento e Novecento", volume di Patrizia Rasetti e Michela Bongiorni pubblicato da Carmignani editrice. Le autrici dialogheranno con gli scrittori Sandro Bartolini e Fabiano Corsini.

Il libro propone un percorso tra storia, memoria e tradizioni gastronomiche, utilizzando la cucina come punto di osservazione sulla società contadina tra Ottocento e Novecento. Dieci piatti arrivati fino alla cucina toscana contemporanea diventano il filo conduttore per raccontare il lavoro, l'economia domestica, le stagioni, le differenze sociali e il ruolo delle donne.

La narrazione prende le mosse dall'universo letterario creato da Patrizia Rasetti e dalla figura di Gemma Galleschi, direttrice di Conservatorio e investigatrice per caso, protagonista di una serie di romanzi gialli ambientati nella provincia pisana. Nel volume racconto, ricostruzione storica e ricette si alternano per leggere attraverso la tavola i cambiamenti di una comunità e della sua cultura materiale.

La prima giornata di Marina Slow proseguirà alle 21 sul palco centrale con la prolusione alla quindicesima edizione. A confrontarsi saranno Maria Valeria della Mea e don Roberto Filippini.

Alle 22 spazio infine alla musica con il concerto delle De Soda Sister, trio acustico femminile che porta sul palco stornelli, canti di lavoro, storie di lotta e brani d'autore, unendo memoria storica, ironia e impegno sociale.