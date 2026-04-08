Maxi esercitazione della Protezione Civile

Sabato 12 Aprile esercitazione delle Pubbliche Assistenze della Zona Pisana sul litorale: attesi cento volontari tra formazione e scenari

PROVINCIA DI PISA — Una giornata di addestramento sul campo, tra coordinamento, mezzi, attrezzature e simulazioni legate alle emergenze. Sabato 12 Aprile il litorale ospiterà "Galileo26", l’esercitazione di Protezione Civile promossa dalle Pubbliche Assistenze della Zona Pisana, con base in piazza dei Fiori a Tirrenia.

L’iniziativa coinvolgerà le dieci Pubbliche Assistenze attive nel settore della Protezione Civile all’interno della Zona Pisana, realtà che nel complesso raccoglie sedici associazioni distribuite su un territorio ampio, che supera i 2.400 chilometri quadrati e conta oltre 416mila abitanti. Un patrimonio fatto di volontari, mezzi e competenze che viene messo a disposizione ogni giorno nelle attività di soccorso e assistenza.

Nel corso degli ultimi anni i volontari della Zona Pisana sono stati impegnati in diversi scenari di emergenza, dalle alluvioni in Emilia-Romagna del 2023 e 2024 a quelle che hanno colpito Campi Bisenzio e la Toscana interna, fino agli interventi nella parte sud della provincia di Pisa e nel Livornese, senza dimenticare le ricerche di persone disperse anche con unità cinofile. Il comunicato sottolinea come, in questi contesti, le Pubbliche Assistenze del territorio abbiano garantito centinaia di turni e contributi specialistici.

Proprio per mantenere alto il livello di preparazione e formare anche i nuovi volontari è nata "Galileo26". L’esercitazione prevede il montaggio di un punto di coordinamento e di vari stand a Tirrenia, mentre durante la giornata i partecipanti saranno impegnati in attività formative sulle attrezzature e in simulazioni dedicate a scenari post alluvione, post sisma e ricerca di persone in superficie. Le attività saranno distribuite su tutto il territorio del litorale.

La partecipazione attesa è ampia. Sono annunciati circa cento volontari, insieme a mezzi e dotazioni specifiche, per una giornata che punta a rafforzare la capacità operativa e la prontezza di risposta in caso di emergenza. "Una giornata in cui il volontariato delle Pubbliche Assistenze partecipa, impara e diventa protagonista", si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.