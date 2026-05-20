Pisa, Coppola si opererà e Hiljemark se ne va

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Il difensore rimuoverà un callo osseo. I tempi di recupero dovrebbero consentirgli di essere a disposizione a Morgex. Hiljemark verso l'esonero

PISA — Lunedì, a stagione finita, secondo nostre fonti, Francesco Coppola si sottoporrà a un intervento per rimuovere un callo osseo conseguente all’operazione della scorsa estate. Intanto si va verso l'esonero di Oscar Hiljemark dopo la Lazio.

ADDIO HILJEMARK - Il futuro del Pisa passa dal cambio in panchina. Dopo la gara con la Lazio è infatti atteso l’esonero di Oscar Hiljemark, con la società che si starebbe già muovendo per affidare la squadra a un allenatore di primo livello per la Serie B. Leonardo Gabbanini sta lavorando da settimane sotto traccia con la piena fiducia del patron Alexander Knaster, che nei prossimi giorni si confronterà anche con la famiglia Corrado per arrivare alla scelta definitiva. Tra i profili valutati ci sarebbero anche Fabio Pecchia, già cercato in passato dal club, Antonio Calabro, Marco Baroni, Ignazio Abate e Alessio Dionisi. Non è esclusa una pista estera e non sono questi i soli nomi circolati nella lista dei vagliati. L’idea della società sarebbe quella di aprire un nuovo ciclo con una guida esperta e di categoria, capace di rilanciare subito le ambizioni nerazzurre dopo la retrocessione.

L'INFORTUNIO DI COPPOLA - Il difensore del Pisa Francesco Coppola era finito sotto i ferri un anno fa per una distorsione della caviglia sinistra con frattura del malleolo mediale. La nuova operazione, però, non desta particolari preoccupazioni. Si tratta infatti di un intervento semplice e poco invasivo, programmato per risolvere il fastidio e permettere al giocatore di iniziare senza problemi la prossima stagione. I tempi di recupero dovrebbero consentire a Coppola di essere regolarmente a disposizione già dal ritiro estivo di Morgex, previsto a metà Luglio. Un passaggio quindi necessario, ma senza particolari allarmi, in vista della ripartenza del Pisa.