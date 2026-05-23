Federalberghi Toscana, assemblea al Sant’Anna

Turismo, sostenibilità ed economia circolare al centro del confronto regionale del 26 Maggio alla Scuola Sant’Anna con istituzioni e ricerca

PISA — Federalberghi Toscana si riunirà a Pisa martedì 26 Maggio per l’annuale assemblea regionale. L’appuntamento è fissato alle 9.30 nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, in piazza Martiri della Libertà, e sarà dedicato alle prospettive del settore alberghiero tra innovazione, sostenibilità e nuove sfide tecnologiche.

La giornata sarà un momento di confronto per il sistema associativo e per il comparto ricettivo regionale. Al centro dei lavori ci sarà la ricerca “Economia circolare e sostenibilità: il contributo del settore alberghiero in Toscana”, pensata per offrire strumenti concreti alle strutture ricettive impegnate nella riduzione dell’impatto ambientale e nell’adozione di modelli più sostenibili.

All’iniziativa parteciperanno rappresentanti della Scuola Superiore Sant’Anna e della Regione Toscana, tra cui l’assessore all’ambiente David Barontini, l’assessora alla cultura Cristina Manetti e l’assessore al turismo Leonardo Marras.

Dopo la sessione pubblica è previsto un light lunch negli spazi della Scuola Sant’Anna. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con l’assemblea privata riservata ai membri dei consigli direttivi delle associazioni territoriali, in programma a Palazzo Boyl.

La giornata si chiuderà con un percorso culturale in città, tra Camposanto Monumentale, Cattedrale e Mura di Pisa, pensato per valorizzare il patrimonio storico cittadino e favorire il confronto tra i partecipanti.